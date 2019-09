Tale e Quale Show 2019: concorrenti, numero puntate e repliche

Tale e Quale Show 2019: chi sono i concorrenti, quante puntate sono e dove rivedere la replica

Torna in tv, puntuale come ogni anno, Tale e Quale Show! Il varietà di Carlo Conti è ormai una vera e propria garanzia per gli ascolti di Rai Uno ma soprattutto uno spasso per i telespettatori. Che, siamo sicuri, neppure quest’anno si perderanno una puntata del programma. Ma quante puntate avrà la nona edizione di Tale e Quale? In tutto saranno dieci puntate ma settimana dopo settimana ci saranno delle novità. Le prime sei puntate saranno concentrate sulla sfida dei nuovi concorrenti (Francesco Monte, Eva Grimaldi e company), altre tre saranno dedicate al torneo dei super campioni (con il ritorno dei concorrenti più bravi dello scorso anno come Alessandra Drusian e Vladimir Luxuria) mentre l’ultima puntata sarà concentrata su persone non famose che si cimenteranno con le imitazioni.

Dunque, ricapitolando:

6 puntate saranno dedicate al torneo classico

3 puntate saranno dedicate al super torneo

1 puntata, quella finale, vedrà sfidarsi persone comuni, i cosiddetti Nip

Il cast di concorrenti di Tale e Quale Show 2019

I nuovi concorrenti di Tale e Quale Show sono:

–Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne oggi attrice e showgirl

–Sara Facciolini, modella e soubrette, ex Professoressa de L’Eredità

–Eva Grimaldi, attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi

–Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa ed ex concorrente di Ora o mai più

–Lidia Schillaci, cantante e corista di Eros Ramazzotti ed Elisa

–Davide De Marinis, cantante ed ex concorrente di Ora o mai più

–Tiziana Rivale, cantante e vincitrice del Festival di Sanremo 1983

–Gigi e Ross, comici e conduttori

–Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne oggi modello e attore

–Francesco Pannofino, attore e doppiatore

–Agostino Penna, cantante e pianista ex presenza fissa di Uomini e Donne

–David Pratelli, imitatore

La giuria di Tale e Quale Show 2019: conferme e novità

Al tavolo dei giurati di Tale e Quale Show siederanno per il secondo anno consecutivo: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme. In alcune puntate sarà presente, a rotazione, un quarto giurato, come già accaduto negli anni scorsi. Tra i personaggi annunciati l’attore Enrico Brignano, che arriverà per promuovere il nuovo film Tutta un’altra vita. Per Brignano sarà una sfida ardua votare i vari concorrenti visto che nel cast di quest’anno c’è la compagna Flora Canto, madre della figlia di due anni Martina.

Repliche Tale e Quale Show: dove rivedere le puntate

Dove rivedere le nuove puntate di Tale e Quale Show? Tutte le domeniche, alle 21.10 su Rai Premium verrà trasmessa la puntata del venerdì precedente. In alternativa, è possibile visitare il sito Rai Play, dove verranno caricati tutti i vari video delle esibizioni.