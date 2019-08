Brignano e Flora Canto insieme per una puntata di Tale e Quale Show 2019

Ne vedremo delle belle a Tale e Quale Show 2019. Enrico Brignano sarà uno dei giurati speciali della prossima edizione del programma di Carlo Conti. E l’attore e comico romano dovrà giudicare una concorrente speciale: la compagna Flora Canto. Quest’ultima, dopo la rinuncia di tre anni fa per via della gravidanza, è entrata finalmente nel cast del varietà. Un impegno importante, che l’ex tronista di Uomini e Donne sta affrontando con tanto studio e determinazione. La Canto, però, ha già messo in guardia il compagno, che ha promesso una certa imparzialità e autorevolezza nel suo giudizio in diretta tv.

Brignano a Tale e Quale Show: le parole di Flora Canto

“Enrico verrà in trasmissione per promuovere il film che esce a settembre (Tutta un’altra vita, ndr). Temo sarà tentato di eccedere con la severità, per dimostrare di essere imparziale. Ma io gli ho già detto: “Guarda che finita la puntata le concorrenti tornano a casa con i rispettivi compagni… Non so quanto ti convenga questa cosa dell’imparzialità“, ha raccontato Flora Canto al settimanale Oggi. I due, insieme dal 2013, formano una coppia scoppiettante e molto ironica e – siamo sicuri – regaleranno tanto divertimento a Tale e Quale Show.

Enrico Brignano e Flora Canto: le news sul matrimonio

Nonostante la nascita della piccola Martina, avvenuta nel 2017, Brignano e Flora non sono ancora sposati. Ma il matrimonio potrebbe arrivare presto. “Ci tengo, al matrimonio, soprattutto per nostra figlia Martina. Certo, ho ridimensionato i miei sogni: prima desideravo una cerimonia sulla spiaggia, ma se Brignano si decide a chieder la mia mano, mi sposo anche su un marciapiede o sul raccordo anulare”, ha ammesso la Canto. In passato Brignano è stato sposato per cinque anni con la ballerina Bianca Pazzaglia.