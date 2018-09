Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2018? Roberta Bonanno con l’imitazione di Aretha Franklin

Roberta Bonanno si è aggiudicata la vittoria della seconda puntata di Tale e Quale Show 2018. L’ex cantante di Amici ha sbaragliato la concorrenza indossando i panni di Aretha Franklin, recentemente scomparsa dopo una lunga malattia. L’imitazione di Roberta è stata praticamente perfetta, tanto da conquistare tutta la giura e pure Mara Venier, che ha votato i concorrenti in qualità di ospite. La Bonanno è stata apprezzata dai suoi compagni d’avventura, che l’hanno votata in massa, e sui social network, dove i commenti entusiastici e gli elogi si sono sprecati

Di seguito la classifica completa della seconda puntata di Tale e Quale Show, che ha visto un ex aequo per quanto riguarda la posizione finale:

1. Roberta Bonanno

2. Alessandra Drusian

3. Mario Ermito

4. Giovanni Vernia

5. Andrea Agresti

6. Antonio Mezzancella

7. Matilde Brandi

8. Vladimir Luxuria

9. Massimo Di Cataldo

10. Guendalina Tavassi

11. Raimondo Todaro / Antonella Elia

Le esibizioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2018

Ecco chi dovranno imitare i 12 concorrenti in gara nella seconda puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 28 settembre. Attenzione: per la prossima puntata la produzione ha scelto, per la prima volta nella storia del programma, di far imitare da due concorrenti diversi Claudio Baglioni. Del cantante verranno riproposte due imitazioni diverse, di due epoche differenti della sua lunga carriera.

Matilde Brandi – Lady Gaga

Antonio Mezzancella – Claudio Baglioni

Vladimir Luxuria – Milva

Mario Ermito – Alex Britti

Massimo Di Cataldo – Jim Morrison

Guendalina Tavassi – Baby K

Antonella Elia – Raffaella Carrà

Roberta Bonanno – Noemi

Giovanni Vernia – Claudio Baglioni

Andrea Agresti – Mal

Alessandra Drusian – Celine Dion

Raimondo Todaro – Ricky Martin