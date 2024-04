“Conti a Sanremo con Pieraccioni e Panariello”: il trio non convince

Grandi novità per quanto riguarda il prossimo Festival di Sanremo. Com’è noto, l’addio di Amadeus alla Rai e alla kermesse musciale ha creato un vuoto importante da riempire. In questi mesi, sono molti i nomi circolati come papabili futuri conduttori dell’evento: da Antonella Clerici ad Alessandro Cattelan, fino a Stefano De Martino e Carlo Conti. Quest’ultimo, inizialmente, aveva negato le indiscrezioni, affermando di aver “già dato” con i suoi Sanremo condotti dal 2015 al 2017. In seguito, ha fatto marcia indietro, spiegando che dovrebbe valutare diverse cose prima di assumere di nuovo un ruolo così importante.

Ebbene, TvBlog ha dato un aggiornamento riguardo la gestione del Festival di Sanremo 2025. Sembra proprio che il prescelto sia di nuovo Carlo Conti, che dovrebbe essere affiancato dai suoi colleghi, nonché amici di una vita: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Quest’indiscrezione è arrivata poche ore dopo l’intervista rilasciata dal presentatore de “I migliori anni” a Il Corriere della Sera, dove è stato ovviamente affrontato l’argomento Sanremo. Conti ha nuovamente aperto le porte alla kermesse musicale, ma ha ribadito di dover prima capire “se ho ancora l’orecchio musicale giusto”. Per quanto riguarda il confronto con Amadeus e i suoi ascolti record, ha invece detto:

Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno. Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i miei a farlo ripartire. Io questi meriti non me li prendo: l’unico è aver avuto la fortuna di trovare tra le nuove proposte Mahmood, Irama, Gabbani e Ermal Meta, Nigiotti, Caccamo.

Le reazioni social al possibile ritorno di Carlo Conti a Sanremo

Dunque, stando a quanto riportato da TvBlog, pare che la Rai voglia affidare di nuovo il Festival al presentatore di “Tale e Quale Show”. E, per questo ritorno, potrebbe avere come spalle due comici che considera come fratelli e con i quali ha già lavorato insieme. Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello hanno condiviso più volte il palco, realizzando anche un tour di successo nei principali teatri italiani. Nonostante ciò, non tutti sembrano essere particolarmente favorevoli a quest’idea.

Sui social, infatti, diversi utenti non hanno espresso commenti positivi sulla possibile conduzione sanremese del trio. A detta di molti, il Festival ha bisogno di un elemento di novità per poter continuare sulla stessa linea lasciata da Amadeus. Inoltre, c’è una crescente richiesta per una svolta importante, con molti che auspicano una direttrice artistica donna, proponendo nomi come Geppi Cucciari, Paola Cortellesi, Antonella Clerici o Emanuela Fanelli. Va detto, però, che altri hanno espresso entusiasmo all’idea di un ritorno di Carlo Conti sul palco dell’Ariston, riconoscendo l’ottimo lavoro che ha fatto in passato.