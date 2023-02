Pierpaolo Pretelli divide il pubblico. E pure la giuria di Tale e Quale Show Sanremo. Nel corso della finale del talent show di Rai Uno condotto da Carlo Conti, l’ex velino di Striscia la Notizia ha vestito i panni di Gigi D’Alessio, intonando il popolare brano ‘Non dirgli mai’. Prima nota, che nulla c’entra con la musica: i truccatori del programma stavolta hanno toppato. Pretelli, fisicamente, ha avuto poco a che fare con l’artista campano. Il giurato Giorgio Panariello, ridendo e facendo dell’ironia, ha dato del Frankenstein al giovane, per via del faccione con cui si è presentato sul palco. E in effetti il viso di Pierpaolo è stato ‘pompato’ parecchio, troppo. Anche sui social diversi telespettatori hanno rilevato la faccenda. Peccato, si poteva fare di più.

Capitolo esibizione canora. Pretelli ha convinto tutti i giurati, tranne Malgioglio. Anche il pubblico presente in studio ha applaudito, tributando una standing ovation al concorrente. Spazio quindi alla giuria, con Panariello, Cannavacciuolo (imitato da Ubaldo Pantani) e Loretta Goggi che si sono complimentati con il fidanzato di Giulia Salemi (breve e fulminea digressione: con l’influencer la crisi è rientrata). Non Malgioglio che ha stroncato senza se e senza ma la performance. “Non c’entravi nulla con D’Alessio, sei stato un D’Alessio frastornato”, il graffio del paroliere che è subito stato raggiunto dai fischi del pubblico. “Allora non posso più dire nulla”, ha lamentato per poi aggiungere: “Ha cantato bene, ma di D’Alessio non aveva la passionalità”.

Tale e Quale Show Sanremo, Pretelli divide anche il pubblico: sui social pareri contrastanti

Sui social molti utenti hanno ritenuto che l’ex velino abbia fatto un buon lavoro. Tuttavia non è mancato che ha sostenuto che abbia fallito nell’imitazione. Questi ultimi sono però stati troppo ‘bacchettoni’: Pretelli ha fatto una buona performance, al di là del parere di Malgioglio che probabilmente ha preso un abbaglio e ogni tanto si scorda che non ha innanzi degli artisti professionisti bensì dei personaggi dello spettacolo che si cimentano in una sfida prima di tutto con se stessi.