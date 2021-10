Tale e Quale, Parietti imita Vanoni: parla Ornella, Malgioglio sbugiardato

Ennesimo scontro tra Alba Parietti e Cristiano Malgioglio: a Tale e Quale Show, ormai, ad ogni esibizione della showgirl arriva puntuale la stroncatura del paroliere. Ieri 15 ottobre non c’è stata alcuna eccezione in tal senso, con Alba che ha provato a cimentarsi nella impresa titanica di imitare Ornella Vanoni, intonando il celebre brano Domani è un altro giorno. Qualche sbavatura di troppo ha fatto sì che la 60enne torinese sia scivolata, nella classifica finale, in penultima posizione, davanti soltanto a Biagio Izzo (la puntata è stata vinta dai Gemelli di Guidonia). Nonostante ciò, escludendo Malgioglio, il resto della giuria – composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme -, si è complimentato con la Parietti, elogiandola per il lavoro svolto e per l’impegno profuso. E Ornella Vanoni? Cosa ha pensato dell’imitazione?

Su Twitter, il giorno successivo alla performance, è intervenuta la sempreverde Ornella che ha espresso, tutto sommato, un parere piuttosto positivo sullo sforzo della conduttrice piemontese. “Alba è stata brava, io non sono facile da imitare! Tremava, capisco, era veramente emozionata. Non è che perché una donna sembra sempre sicura, non abbia paura ed emozioni. Mancava un po’ di intensità, ma quella mi appartiene e la mia forza e non si impara. Ti abbraccio, cara”: così la Vanoni su Twitter. Dunque l’artista 87enne milanese, seppur abbia rimarcato alcuni difetti dell’esibizione di Alba, nel complesso l’ha trovata azzeccata. Alla faccia di Malgioglio!

Alba è stata brava io non sono facile da. Imitare! Tremava campisco era veramente emozionata non è perché una donna che sembra sempre sicura dose non abbia paura e emozioni mancava un po’ di intensità ma quella mi appartiene e la mia forza e non si impara ti abbraccio cara — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) October 16, 2021

La Parietti, non appena ha letto la ‘recensione’ di Ornella, ha provveduto a darle risalto sui propri profili social, facendo trapelare tutto il suo orgoglio e sottolineando che la Vanoni non è certo una persona che regala giudizi positivi gratuitamente (in effetti è proprio così). “Grazie Ornella. Ti adoro, per l’intensità cercherò di organizzarmi. O mi darai qualche lezione. I love you (ma mi ha detto che sono stata brava e Dio solo sa che la Vanoni non regala nulla a nessuno)”: questo il post Instagram con cui Alba ha commentato l’intervento della cantante circa il suo operato a Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show, Malgioglio boccia di nuovo Alba Parietti: “Chiedo io scusa al pubblico italiano”

“Mi hai trasmesso tristezza e infelicità. Io, in nome di Ornella Vanoni, voglio chiedere scusa al pubblico italiano con la speranza che il loro udito sia a posto. Nella seconda parte sei stata così calante che la stonatura si è sentita fino al Bangladesh”. Così Malgioglio dopo aver osservato l’esibizione di Alba, la quale ha reso pan per focaccia al paroliere: “Se tu fai il giudice, io posso fare Ornella”.

Di tutt’altro tenore gli interventi di Loretta Goggi e Panariello che hanno valutato la performance in modo molto meno duro. Dello stesso avviso anche Salemme. Per la Parietti c’è stata anche un’ottima risposta dal pubblico presente in studio: tanti dei presenti si sono alzati in piedi ad applaudire, omaggiandola con una piccola standing ovation.