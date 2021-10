By

Il trio comico ha convinto giurati e pubblico con l’imitazione dei New Trolls

Terza vittoria per i Gemelli Di Guidonia a Tale e Quale Show 2021. Il trio comico lanciato da Fiorello ha trionfato alla quinta puntata del programma di Carlo Conti con l’imitazione dei New Trolls. Un primo posto ottenuto per un soffio visto che l’altro grande favorito era Dennis Fantina, che ha indossato i panni Brian Johnson degli AC/DC. L’ex cantante di Amici è stato il più votato da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme (giurato speciale della serata). L’altro giudice, Cristiano Malgioglio, ha preferito mettere sul podio i Gemelli Di Guidonia.

Per la vittoria di Gino, Pacifico ed Eduardo è stato quindi decisivo il punteggio di Zia Malgy ma hanno contribuito al risultato finale pure i cinque punti elargiti da Dennis Fantina e il voto social di tre punti. Il pubblico ha poi regalato cinque punti a Pierpaolo Pretelli, che ha indossato i panni di Irama, e un punto a Ciro Priello, che ha cantato Sere Nere di Tiziano Ferro. Tutti i giurati sono stati concordi nel dare l’ultimo posto della classifica a Biagio Izzo, alias Adriano Pappalardo.

“Non so più il sapore che ha, quella speranza che sentivo nascere in me…”

Canzone indimenticabile dei #NewTrolls. I @GemelliGuidonia sono stati bravi?#taleequaleshow pic.twitter.com/RpVnJENZTN — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 15, 2021

Quinta puntata Tale e Quale Show 2021: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della quinta puntata di Tale e Quale Show 2021 con un ex aequo al terzo posto (somma del voto della giuria, del voto social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega):

1. Gemelli Di Guidonia – New Trolls

2. Dennis Fantina – AC/DC

3. Pierpaolo Pretelli – Irama

Stefania Orlando – Blondie

5. Deborah Johnson – Dori Ghezzi

6. Francesca Alotta – Anastacia

7. Ciro Priello – Tiziano Ferro

8. Simone Montedoro – Antonello Venditti

9. Federica Nargi – Heather Parisi

10. Alba Parietti – Ornella Vanoni

11. Biagio Izzo – Adriano Pappalardo

Le esibizioni della sesta puntata di Tale e Quale Show 2021

Ecco chi dovranno imitare gli undici concorrenti in gara nella sesta puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 22 ottobre, come sempre alle 21 circa:

Simone Montedoro – Julio Iglesias

Federica Nargi – Romina Power

Pierpaolo Pretelli – Cesare Cremonini

Francesca Alotta – Mia Martini

Deborah Johnson – Shirley Bassey

Biagio Izzo – Angelo Branduardi

Gemelli Di Guidonia – Il Volo

Alba Parietti – Amanda Lear

Stefania Orlando – Cher

Ciro Priello – Michael Jackson

Dennis Fantina – Riccardo Cocciante