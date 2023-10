Tale e Quale, Malgioglio iper cinico sbugiarda Marcuzzi e Panariello

Pamela Prati ha vestito i panni di Carmen Miranda a Tale e Quale Show, interpretando il brano “Chica chica boom chic”. Cristiano Malgioglio tanto per cambiare ha stroncato la performance della showgirl sarda. “Non ti sei mossa bene, poi hai avuto una pronuncia terribile. Se avessi continuato a cantare questa frutta si sarebbe ammuffita”, ha tuonato il paroliere. Di diversa opinione Alessia Marcuzzi, guest star in giuria (durante l’ospitata ha ricordato che tra pochi giorni, mercoledì prossimo, tornerà in onda su Rai Due con la seconda stagione di Boomerissima).

Nel corso del dialogo tra coach, Malgioglio ha raccontato che il brano Manette blu (interpretato da Pamela nel 1982) è stato inciso sulla musica di Elton John, mentre le parole sono frutto della sua stessa creatività. “Vogliamo dire che cantare e ballare nello stesso tempo è difficile. In più il trucco… Tu stai facendo tanti sforzi, bravi”, si è inserita la Marcuzzi, complimentandosi con la Prati.

“Come sono bugiardi”, ha chiosato il paroliere, sbugiardando la Marcuzzi e sostenendo che, a volte, il resto della giuria, non dica la verità. In effetti ‘Zia Malgy’ è a tratti iper cinico (e per fortuna, visto che il ruolo, a livello televisivo, rende parecchio). Però è pure colui che spesso dice le cose come stanno. Prima della stoccata alla Marcuzzi ne ha rifilata una pure a Panariello.

Il comico toscano, nel giudicare l’esibizione di Alex Belli, ha detto di pensarla come Loretta Goggi, che ha speso buone parole per il fotografo parmense. Malgioglio invece non ha apprezzato la performance. “Io sono l’unico che dice la verità, Giorgio si appoggia sempre a Loretta. Io non mi appoggio a nessuno, non ne ho bisogno, sono trasparente”, ha precisato ‘Malgy’.

“Mi appoggio a Loretta perché dice cose sensate”, la replica di Panariello, che, solitamente, proprio assieme alla Goggi rappresenta la parte più clemente e tollerante della giuria. Quella ‘spietata’ naturalmente è ad appannaggio appunto di Malgioglio. Pesi e contrappesi che funzionano a meraviglia, mantenendo un ottimi equilibrio. E infatti la macchina di Tale e Quale Show, anche quest’anno, sta ottenendo ottimi risultati sul fronte ascolti e share.