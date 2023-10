Malgioglio come Frida Kahlo: il significato profondo dell’omaggio

Cristiano Malgioglio, per la quarta puntata di Tale e Quale Show 2023, ha optato per un outfit assai particolare e vistoso (e questa non è una notizia, ma la normalità per il paroliere), rendendo omaggio alla leggendaria Frida Kahlo (e questo è un aspetto già più interessante). Ma quale significato ha voluto trasmettere il giurato? Per trovare una spiegazione bisogna fornire un paio di coordinate su chi è stata Frida Kahlo e l’importanza che ha avuto nella storia dell’arte (e non solo) del XX secolo.

Per chi non lo sapesse, Frida è stata la pittrice messicana più importante del Novecento e una delle più grandi della storia, in generale. Nata a Coyoacán il 6 luglio 1907, è morta nella medesima città il 13 luglio 1954, a soli 47 anni, stroncata da una embolia polmonare, dopo aver anche affrontato un’infezione esitata in gangrena per cui le fu amputata la gamba destra.

La vita della pittrice è stata, dal punto di vista della salute, difficilissima. Nel 1925, a soli 18 anni, fu coinvolta in un drammatico incidente stradale in cui riportò la frattura del bacino e altri traumi. Le conseguenze se le portò dietro per il resto della sua esistenza. Dovette sottoporsi a circa 30 interventi chirurgici e soffrì dolori atroci. Nonostante ciò non si fece mai vincere dallo sconforto dedicandosi anima e corpo alla pittura e in generale alla vita. Fu sempre uno spirito ribelle, anticonformista e vivace.

Per questo è ancora oggi considerata un simbolo del femminismo. La sua personalità libera e inflessibile, grazie anche ai temi trattati nella sua opera – che è ascrivibile al filone surrealista -, è divenuta leggendaria. Sposata due volte con il muralista Diego Rivera, fondatore della moderna pittura messicana, non ebbe figli.

Si torni a Malgioglio: il suo omaggio alla Kahlo a Tale e Quale Show altro non è che un messaggio che invita a essere liberi, anticonformisti, curiosi, determinati e a non arrendersi mai, nonostante le tragedie, nonostante le sofferenze. Perché la vita è comunque ricca di sorprese e bellezze. L’importante è saperle scovare e ‘dipingerle’ a colori. Proprio come ha fatto Frida Kahlo.