Continua il successo di Pago a Tale e Quale Show. Dopo aver vinto la decima edizione l’artista sardo si è aggiudicato pure la vittoria della prima puntata del Super Torneo. Questa volta Pacifico Settembre ha indossato i panni di Ricky Martin e ha messo in mostra delle inaspettate doti di ballerino (video più in basso).

Decisivi per la vittoria di Pago sono stati i punti degli altri concorrenti. Barbara Cola, Carolina Rey e Giulia Sol hanno regalato al collega i loro cinque punti. Questo ha permesso a il cantante di battere Barbara Cola, prima per la giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Carlo Verdone (quarto giurato speciale della serata). La Cola, al contrario di Pacifico Settembre, non è stata votata da nessun altro concorrente.

Video Pago imitazione Ricky Martin

#taleequaleshow ???? Pago ↔ Ricky Martin#taleequaleshow Posted by Tale e Quale Show on Friday, October 30, 2020

Di seguito la classifica della prima puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2020, che vede un ex aequo all’ottavo posto:

1. Pago – Ricky Martin

2. Barbara Cola – Aretha Franklin

3. Jessica Morlacchi – Marcella Bella

4. Agostino Penna – Biagio Antonacci

5. Virginio – Nek

6. Giulia Sol – Celine Dion

7. Sergio Muniz – Jovanotti

8. Carolina Rey – Nicole Kidman

Francesco Monte – Harry Styles

10. Lidia Schillaci – Ornella Vanoni

Le esibizioni della seconda puntata del Super Torneo 2020

Ecco chi dovranno imitare i 10 cantanti in gara nella seconda puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 6 novembre:

Virginio – Franco Simone

Barbara Cola – Anastacia

Jessica Morlacchi – Katy Perry

Francesco Monte – Raf

Lidia Schillaci – Antonella Ruggiero

Carolina Rey – Geri Halliwell

Sergio Muniz – David Bowie

Giulia Sol – Anna Tatangelo

Agostino Penna – Renato Zero

Pago – Renato Zero

Come accaduto nelle edizioni passate sia Agostino Penna sia Pago (tra l’altro vincitori delle ultime due edizioni della trasmissione) imiteranno lo stesso artista – Renato Zero – però in due epoche diverse.

Molto probabilmente anche la prossima puntata sarà condotta da Carlo Conti da casa. Il conduttore toscano è positivo al Covid-19: non ha alcun sintomo eccetto una leggera tossa. Da giorni il 59enne è in isolamento nella sua casa in Toscana.