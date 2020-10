By

La nuova imitazione dell’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip non ha convinto fino in fondo il pubblico.

Francesco Monte è tornato a Tale e Quale Show. Grazie al secondo posto ottenuto nella scorsa edizione il pugliese è stato richiamato dalla produzione per il Super Torneo 2020 insieme ad Agostino Penna, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi. Un ritorno molto atteso quello del 32enne che ha però deluso un po’ le aspettative.

Francesco Monte è stato chiamato ad imitare Harry Styles, l’ex componente degli One Direction. Outfit arancio e occhiali a forma di cuore il tarantino ha cantato sulle note di Watermelon sugar, hit estiva dell’artista inglese (video più in basso).

La performance dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non ha convinto fino in fondo il pubblico. Su Twitter c’è chi si è espresso a favore di Francesco Monte e chi ha invece duramente criticato il giovane. Anche la giuria di Tale e Quale Show si è letteralmente spaccata in due.

#taleequaleshow ???? Francesco Monte ↔ Harry Styles#taleequaleshow Posted by Tale e Quale Show on Friday, October 30, 2020

Il più critico della serata è stato Carlo Verdone, quarto giurato della prima puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2020. A detta del noto regista e attore romano Francesco Monte è stato troppo statico sul palco: doveva muoversi di più davanti alle telecamere e tra le ballerine.

Nonostante Francesco Monte abbia accettato di buon grado il commento di Carlo Verdone, Loretta Goggi ha voluto difendere il concorrente. Secondo l’imitatrice Monte non poteva muoversi troppo per via delle rigide regole anti-Covid che impongono distanziamento sociale.

Lo scorso anno Loretta Goggi ha dimostrato di avere profonda stima nei confronti di Monte e 365 giorni dopo la situazione non è cambiata. Tanto che la Goggi ha voluto fare i complimenti a Francesco pure per l’ultima performance a Tale e Quale Show.

Commenti favorevoli anche da parte degli altri giurati della trasmissione condotta da Carlo Conti, ovvero Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Francesco Monte escluso da Sanremo Giovani

Di recente Francesco Monte ha incassato un brutto colpo: non ha superato le selezioni per Sanremo Giovani. Dopo aver superato i primi provini Monte è stato tagliato fuori dalla cerchia dei venti concorrenti di Area Sanremo, le preselezioni di Sanremo Giovani partite lo scorso 29 ottobre su Rai Uno, in seconda serata.