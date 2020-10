Francesco Monte torna in tv dopo la delusione a Sanremo Giovani 2021

Francesco Monte torna in televisione. Da venerdì 30 ottobre 2020 l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi modello e cantante, sarà uno dei concorrenti del Super Torneo di Tale e Quale Show, che durerà tre settimane. Il bel tarantino è stato richiamato dal padrone di casa Carlo Conti dopo l’ottima performance dello scorso anno.

Monte si è infatti classificato al secondo posto della nona edizione, subito dopo il vincitore Agostino Penna. Anche quest’ultimo sarà protagonista del Super Torneo di Tale e Quale Show insieme ad altre due ex concorrenti: le cantanti Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.

Francesco Monte, Agostino Penna, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi si uniranno ai sei migliori concorrenti della decima edizione di Tale e Quale Show: Pago, Virginio, Barbara Cola, Sergio Muniz, Giulia Sol, Carolina Rey. Chi vincerà il Super Torneo?

Per Francesco Monte il ritorno nel varietà di Rai Uno è indubbiamente una buona vetrina per dimostrare per l’ennesima volta tutto il proprio talento. Un modo per riscattarsi dalla recente delusione: il 32enne non è riuscito a superare tutte le selezioni di Sanremo Giovani.

Dopo aver superato i primi provini Monte è stato tagliato fuori dalla cerchia dei venti concorrenti di Area Sanremo, le preselezioni di Sanremo Giovani che partiranno il prossimo 29 ottobre su Rai Uno, in seconda serata. Cinque puntate in cui verranno scelti gli ultimi sei finalisti pronti per il palco dell’Ariston.

Francesco Monte ha reagito bene all’esclusione: non ha esitato a definirla un ottimo risultato visto che la sua carriera da cantante è praticamente appena iniziata. E il pugliese è più che mai convinto di voler continuare a percorrere questa strada.

Del resto è stato determinante proprio Tale e Quale Show: dopo aver partecipato alla trasmissione Francesco ha cominciato a credere nel suo potenziale e ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Siamo già domani.

Amore a gonfie vele con Isabella

Carriera a parte, procede a meraviglia la relazione tra Francesco Monte e Isabella De Candia. I due convivono a Milano e il lockdown ha reso la loro unione ancora più solida. La coppia ha da poco festeggiato il primo anniversario d’amore.