Francesco Monte, le prime parole dopo l’esclusione da Sanremo

Francesco Monte è fuori dalla corsa verso Sanremo Giovani. Qualche settimana fa abbiamo appreso della sua partecipazione alle selezioni, quando il suo nome è figurato tra i sessanta ammessi alla fase successiva. Monte non aveva anticipato né svelato nulla sui social, quindi i fan hanno appreso tutto all’improvviso ed erano felicissimi del fatto che ce l’avesse fatta. Tra centinaia o addirittura migliaia di candidati, insomma, essere arrivato tra i primi sessanta è di sicuro motivo di gioia e soddisfazione per Francesco Monte.

Basta pensare, per esempio, che il suo compagno d’avventura al Gf Vip Stefano Sala non ha preso benissimo l’esclusione. Anche per l’ex tronista di Uomini e Donne però il sogno è andato in frantumi. Quando sono stati resi noti i nomi dei cantanti ammessi alla fase finale di Sanremo Giovani, infatti, quello di Monte non c’era. E così, a distanza di un paio di giorni dalla notizia, Monte ha deciso di ringraziare i fan per il supporto che non gli hanno mai fatto mancare.

Dal momento in cui hanno appreso della partecipazione di Monte alle selezioni di Sanremo Giovani, insomma, i fan si sono subito fatti sentire con il loro sostegno. Per questo oggi Francesco ha voluto prima di ogni altra cosa dire un enorme grazie a loro. Poi ha fatto un bilancio della sua esperienza, che è comunque positivo nonostante l’esclusione. Queste sono state le sue parole:

“Abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Ottimo perché ci siamo arrivati, io insieme a Marcello, in maniera indipendente. E anche se non siamo approdati tra i venti è stata un’esperienza bellissima”

Monte ha raccontato di aver conosciuto tanta gente e tanti talenti, tra cui alcuni che magari continuerà a sentire e altri da cui avrà imparato qualcosa. Nel video pubblicato tra le stories su Instagram, il bel pugliese ha aggiunto che adesso non vede l’ora di far ascoltare il suo nuovo brano, Andiamo avanti. Lo stesso che avrebbe cantato nella prossima finale di Sanremo Giovani.

Sanremo Giovani, fuori Francesco Monte: le prossime tappe

I sessantuno cantanti selezionati precedentemente sono stati ascoltati dal vivo il 19 e il 20 ottobre scorsi. Da tutti questi sono stati selezionati i venti che parteciperanno ad Area Sanremo e tra questi verranno scelti i cantanti delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.