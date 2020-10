Francesco Monte non ce l’ha fatta: è fuori da Sanremo Giovani 2021

Francesco Monte non parteciperà al Festival di Sanremo 2021. L’ex tronista di Uomini e Donne non è riuscito a passare le ultime selezioni per Sanremo Giovani, dove si è presentato con l’inedito “Andiamo avanti”. Dopo aver superato i primi provini Monte è stato tagliato fuori dalla cerchia dei venti concorrenti di Area Sanremo, le preselezioni di Sanremo Giovani che partiranno il prossimo 29 ottobre su Rai Uno, in seconda serata. Si tratta di cinque puntate in cui verranno scelti gli ultimi sei finalisti pronti per il palco dell’Ariston. Il Festival di Sanremo 2021 si terrà da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo. Oltre a Francesco non hanno superato la seconda selezione Giulia Molino, ex concorrente di Amici, e CARA, giovane cantante che può già vantare una collaborazione con Fedez. Tra i venti ammessi che si sfideranno ad Area Sanremo il duo napoletano I Desideri, figli del cantante neo melodico Nico Desideri, e Greta Zuccoli, che di recente ha aperto il tour di Diodato.

I venti cantanti di Area Sanremo: fuori Francesco Monte e Giulia Molino

Alioth – “Titani”

Avincola – “Goal!”

Thomas Cheval – “Acqua Minerale”

Chico – “Figli di Milano”

Davide Shorty – “Regina”

Folcast – “Scopriti”

Galea – “I nostri 20”

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Gavio – “La mia generazione”

Ginevra – “Vortice”

Hu – “Occhi Niagara”

I Desideri – “Lo stesso cielo”

Le Larve – “Musicaeroplano”

M.E.R.L.O.T. – “Sette volte”

Murphy – “Equilibrio”

Nova – “Giovani Noi”

Scrima – “Se Ridi”

Sissi – “Per farti paura”

Wrongonyou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

La reazione di Francesco Monte all’esclusione da Sanremo Giovani 2021

Al momento in cui scriviamo Francesco Monte non ha ancora commentato la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021. Nessun commento neppure da parte di Giulia Molino, ex concorrente di Amici. Non ha superato invece la prima selezione Stefano Sala, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Dayane Mello vuole tentare la carriera musicale proprio come l’amico Francesco ma sta riscontrando più di qualche diffioltà. Una vera e propria delusione per Sala, che ha pubblicamente mostrato tutto il proprio disappunto.