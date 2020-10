Stefano Sala escluso da Sanremo Giovani: “Molto arrabbiato”, lo sfogo

Stefano Sala è furioso dopo l’esclusione da Sanremo Giovani. Il modello ed ex gieffino ha confidato nelle ultime ore di aver partecipato alle selezioni per arrivare tra le Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo. I nomi dei 61 cantanti che proseguono la corsa verso Sanremo sono usciti solo qualche giorno fa. In questo elenco Stefano non c’è e ha così scoperto di non aver passato queste selezioni. Oggi si è sfogato intervenendo nella nuova puntata di Casa Chi, il programma social in cui si parla degli sviluppo al Grande Fratello Vip e non solo. Le puntate vanno in onda solo su Instagram e Facebook, ma ci sono delle piccole anticipazioni che annunciano le novità in arrivo nella puntata successiva. E una di queste oggi riguarda Stefano Sala.

Stefano Sala e Sanremo Giovani, lo sfogo del modello dopo l’esclusione

Probabilmente Stefano parlerà anche della situazione con Dayane Mello, visto che è stato preso di mira sul Web dopo la mancata chiamata della figlia. I due sono genitori della piccola Sofia, ma alla fine tutto è andato per il meglio. E quindi Stefano ha approfittato della situazione per lanciare uno scoop: “Sono molto arrabbiato per la mia esclusione dalla selezione di Sanremo Giovani”. Così dicendo ha quindi rivelato anche che ha partecipato e ha presentato una sua canzone. Pare che la giuria avesse apprezzato il suo brano ma che alla fine abbiano preferito escluderlo. Per questo Sala oggi è molto arrabbiato. Nel suo intervento infatti ha aggiunto: “Avevo presentato un brano che era piaciuto ma poi sono stato escluso e vorrei sapere perché, avrei preferito che mi dicessero che la canzone faceva schifo”. Per lui quindi sarebbe stato meglio scoprire subito che il suo brano non era adatto a Sanremo, e non ricevere commenti positivi e poi scoprire di essere stato escluso.

Stefano Sala escluso da Sanremo Giovani, nell’elenco c’è Francesco Monte

Nell’elenco degli artisti ammessi alla fase successiva di Sanremo Giovani c’è invece il nome di Francesco Monte. E non mancano ovviamente anche nomi provenienti dai talent show. Stefano Sala e Francesco Monte comunque sono diventati molto amici partecipando insieme alla terza edizione del Grande Fratello Vip. E proprio nella Casa hanno spesso parlato di musica e soprattutto hanno cantato, un sogno che hanno in comune e che non hanno mai nascosto. Adesso Monte è ancora in corsa verso il palco dell’Ariston, Sala invece dovrà riprovarci l’anno prossimo.