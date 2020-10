Sanremo Giovani 2021 cantanti: c’è Francesco Monte, gli ex talent

Francesco Monte a Sanremo Giovani 2021, e non c’è solo lui tra i nomi noti. Ovviamente non mancano anche alcuni ex dei talent show. I nomi dei cantanti sono stati resi noti oggi e ne sono ben sessantuno. Adesso questi cantanti selezionati dovranno presentarsi per un’audizione dal vivo. E nell’elenco di nomi e canzoni in gara per arrivare al Festival di Sanremo spicca più di tutti quello di Francesco Monte. Ex tronista, ex personaggio televisivo, attore e anche modello, ma il suo grande sogno nel cassetto è sempre stato fare il cantante e dedicarsi alla musica. Francesco ha quindi deciso di intraprendere questa carriera e di provarci, e a quanto pare finora sta avendo ragione. Dopo il suo singolo Siamo già domani adesso punta dritto al Festival di Sanremo 2021. E dovrà passare però dal circuito dei Giovani.

Sanremo Giovani 2021, tutti i nomi dei cantanti selezionati: c’è Francesco Monte

Monte è in corsa con una canzone che si intitola Andiamo avanti. Ma tra i sessantuno artisti selezionati non c’è solo il nome di Francesco Monte tra quelli già conosciuti, però. Non mancano gli ex concorrenti dei talent show. Dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ci sarà Giulia Molino, con il brano Napules. E poi ci sono due nomi dal mondo di X Factor: Martina Attili e i Sierra. O la Sierra, il gruppo che ha partecipato all’ultima edizione nella squadra di Samuel. Loro hanno presentato un brano che si intitola Mezze lune. Martina invece è stata una dei protagonisti della dodicesima edizione di X Factor e ha incantato tutti con la sua Cherofobia. A Sanremo Giovani invece è in gara con una canzone che si intitola Più potenti del mare.

Sanremo Giovani, il percorso per arrivare all’Ariston nelle Nuove Proposte

I sessantuno cantanti di Sanremo Giovani 2021 sono divisi in cinquantatré cantanti solisti – sedici donne e trentasette uomini – e otto gruppi. Adesso dovranno sostenere le audizioni dal vivo il 19 e 20 ottobre a Roma. Poi toccherà ad AmaSanremo e solo dopo ci sarà la finalissima di Sanremo Giovani per scoprire chi saranno le Nuove Proposte del prossimo festival della canzone italiana. E quindi chi approderà sul palco dell’Ariston.