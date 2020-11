Tra le tante cose l’edizione di Tale e Quale Show 2020 verrà sicuramente ricordata anche per l’imitazione di Giulia Sol di Alessandra Amoroso. Una performance che è diventata virale e che ha scatenato una vera e propria bufera. Un’esibizione che non è riuscita alla perfezione ma che non giustifica le minacce di morte e gli atti di bullismo che la Sol ha dovuto subire. Giulia, che ha solo 25 anni, è tornata a parlarne in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ringraziando pubblicamente l’ex vincitrice di Amici. Non solo: la cantante e attrice teatrale ha ammesso che durante quella prestazione il trucco ha accentuato un suo difetto fisico: lo strabismo.

“Il trucco non era azzeccatissimo, la somiglianza non risultava perfetta, e magari non sono piaciuta, ma la cosa che mi ha lasciato senza parole è che sono andati a colpire proprio un mio piccolo difetto. Ho un leggerissimo strabismo, nulla che abbia a che vedere con la capacità visiva: è dovuta alla conformazione del mio viso. Se vuoi può essere un difettuccio, ma per me è una cosa normale, addirittura un punto di distinzione”

Eppure le critiche e le offese via social network non sono mancate, tanto che hanno segnato parecchio Giulia Sol. Per fortuna la concorrente di Tale e Quale Show ha potuto contare sull’affetto di tanti colleghi e amici e pure sull’appoggio di Alessandra Amoroso.

“Tante sono state le offese e le critiche, ma ancora di più i messaggi di supporto e affetto. Alessandra Amoroso, solo per citarne una, è stata dolcissima”

Dunque Alessandra Amoroso e Giulia Sol si sono sentite privatamente: un bel gesto da parte della cantante salentina, travolta suo malgrado in una querelle futile. Successivamente Sandrina ha voluto omaggiare la Sol pubblicamente con un bel messaggio su Twitter che ha messo a tacere tutte le malelingue.

Chi è Giulia Sol, la concorrente di Tale e Quale Show

Classe 1995, Giulia Sol – vero nome Giulia Sola – è una cantante e attrice teatrale nata e cresciuta a Bergamo. Ha iniziato a lavorare sul palcoscenico dopo gli studi di recitazione e canto intrapresi a Milano. Il suo debutto è avvenuto nel musical Hairspray, accanto a Giampiero Ingrassia. Da lì ha proseguito a ritmo spedito, prendendo parte a numerosi progetti e spettacoli teatrali, tutti di grande successo. Tra i tanti il musical di Ghost – dove ha indossato i panni della protagonista Molly – Dirty Dancing, The Full Monty, Fame-Saranno Famosi. Non solo teatro: la Sol fa parte anche di un gruppo musicale, VociSole. Giulia Sol è stata notata in teatro da una collaboratrice di Carlo Conti e successivamente ha sostenuto un provino che è stato assai convincente.