Tale e Quale, ecco la giuria: chi torna dietro all’ambito bancone

Quella di Carlo Conti è stata, su tutti i fronti, una stagione ricca di soddisfazioni, quantomeno dal punto di vista televisivo. Dopo la solita conferma con Tale e quale show, con il format rilanciato attraverso la versione Tali e quali (stesso programma ma con concorrenti nip), anche I migliori anni ha saputo dire la sua, con buoni ascolti nelle ultime settimane, in prima serata su Rai 1. Ci sono state, infine, serate come il David di Donatello e Con il cuore, spettacolo musicale di beneficenza in diretta da Assisi.

Malgioglio su Mediaset: cosa dicono le indiscrezioni

Dopo un periodo di meritato riposo, è probabile che Carlo Conti si rimetta a lavoro per programmare la prossima stagione televisiva. Si ripartirà, come è ormai tradizione da diversi anni, con Tale e quale show, presumibilmente collocato il venerdì sera a partire da metà settembre. Oggetto di curiosità sarà indubbiamente il cast della nuova edizione, non ancora annunciato. Confermata, salvo colpi di scena, anche la giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Sembrano allontanarsi le ultime voci sul conto di Malgioglio, che lo vedevano prossimo ad approdare alla corte di Maria De Filippi, nella nuova edizione di Tú sí que vales. Stando al retroscena di TvBlog, questa indiscrezione si è affievolita con il passare dei giorni e Cristiano è sempre più certo di far parte della giuria di Carlo Conti anche il prossimo autunno. Tale e quale show, dopo aver attuato diversi cambi di giuria nelle sue edizioni passate, sembrerebbe aver trovato una sua armonia con i tre giurati attuali. Per il terzo anno consecutivo, quindi, la giuria rimarrà, con ogni probabilità, la stessa.

Malgioglio confermato a Tale e quale show? le probabilità

Appare difficile pensare, inoltre, che Maria De Filippi possa attuare un simile “sgarbo” a Carlo Conti, con cui intercorre un solido rapporto di amicizia. Sono in tanti a dare per certo che tra i due ci siano frequenti contatti, soprattutto su queste questioni. Cristiano Malgioglio, inoltre, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all’interno del talent di Carlo Conti e, ad oggi, sembrerebbe difficile rinunciare a lui.