De Filippi: Malgioglio in un altro show. È ‘guerra’ con Conti, il rumor

Pare che ‘Queen Mary’ non voglia mollare più il noto cantante, ma dall’altra parte Carlo Conti non è disposto a perderlo

AGGIORNAMENTO: TvBlog anticipa che in realtà la giuria di Tale e Quale Show è già stata confermata per la prossima stagione e sarà composta ancora una volta da Cristiano Malgioglio, affiancato da Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Dunque, non c’è alcuna possibilità di vedere il cantautore nello show di Maria De Filippi Tu Sì Que Vales.

Sembra proprio che Maria De Filippi voglia tenere al suo fianco il più possibile Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha vestito i panni di giudice nel Serale della 22esima edizione di Amici. Nello studio del talent show il cantante ha spesso affermato che uno dei suoi sogni si è realizzato, ovvero quello di lavorare a fianco di ‘Queen Mary’. Ebbene, secondo quanto riporta il sito MowMag, pare che Maria stia pensando di portare con sé a Tu Sì Que Vales Malgioglio! Dunque, pare che la conduttrice abbia ormai deciso di continuare a lavorare insieme al simpatico cantante.

Ma bisogna capire cosa vuole per il suo futuro Cristiano. Infatti, pare che Carlo Conti non voglia perdere Malgioglio nella giuria di Tale e Quale Show. Entrambi i conduttori starebbero cercando di convincere il cantante a fare da giudice nei loro rispettivi programmi. Ma per la prossima stagione televisiva che prenderà inizio a settembre, il simpatico e amato artista dovrà decidere chi seguire dei due conduttori. Sia per Conti che per De Filippi Malgioglio rappresenta un valore aggiunto nei loro programmi TV.

Si tratta, infatti, di un personaggio che è in grado di intrattenere il pubblico e di occupare eventuali spazi vuoti nel corso di un programma televisivo. Si può dire che Malgioglio è uno di quei volti che meglio si sa muovere sul piccolo schermo. Proprio per questo motivo, ha sempre qualche impegno in TV da portare avanti.

Allo stesso tempo, quando si parla di Carlo Conti e Maria De Filippi si pensa a due conduttori per eccellenza, volti di punta rispettivamente della Rai e della Mediaset. Ormai da diversi anni Malgioglio svolge il ruolo di giurato in Tale e Quale Show. Ora, però, nei suoi paraggi si aggira Maria, la quale sembra aver particolarmente apprezzato come Cristiano ha svolto il suo compito di giudice al Serale di Amici 22.

Tenendo conto che a settembre prenderà inizio su Canale 5 una nuova edizione di Tu Sì Que Vales, De Filippi sta già preparando il cast. In contemporanea, Carlo Conti sta facendo lo stesso per il suo Tale e Quale Show. L’indiscrezione che vede ‘Queen Mary’ per nulla intenzionata a mollare Cristiano riporta che alla fine la scelta potrebbe arrivare in base al cachet offerto.

Non sarà solo il cuore a parlare, Malgioglio probabilmente deciderà anche in base al denaro che gli verrà proposto nella prossima stagione televisiva da entrambi i programmi. Per il momento non resta che attendere per scoprire se questo rumor corrisponda alla realtà dei fatti oppure no.