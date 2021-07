Tale e Quale, ecco come Carlo Conti ha risolto il problema del blackface

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che partirà su Rai Uno il prossimo venerdì 17 settembre. L’autore e conduttore Carlo Conti ha deciso di spegnere le polemiche sul blackface nate nell’ultimo periodo e di sui è fatto portavoce il cantante Ghali, che è sbottato sui social network lo scorso anno.

In un’intervista concessa al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 29 luglio, Carlo Conti ha annunciato:

“L’ho risolta così: tra i protagonisti ci sarà la cantante afroamericana Deborah Johnson, la figlia del musicista Wess. Sarà lei a portare in scena gli artisti di colore. Non sono mai stato d’accordo con queste polemiche. Sarebbe riduttivo, limitante e quasi ‘razzista’ non poter imitare artisti come Donna Summer, Gloria Gaynor, Barry White, James Brown e tutta la black music. A volte si perde di vista la logica, l’intelligenza e la leggerezza. A Tale e quale non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno”

Per blackface si intende il tingere di nero la faccia di un personaggio bianco in uno spettacolo ridicolizzandolo mediante l’esagerazione di alcune sue caratteristiche somatiche come la bocca, gli occhi e fargli imitare i presunti modi di fare delle persone nere.

Più volte nel corso delle dieci edizioni di Tale e Quale Show i numerosi concorrenti in gara hanno interpretato artisti di colore. Molti telespettatori però si sono lamentati e la polemica è scoppiata dopo le feroci critiche di Ghali. Il rapper di origini tunisine non ha apprezzato l’imitazione di Sergio Muniz.

Chi è Deborah Johnson

Deborah Johnson è una cantante e corista italo-americana, che ha collaborato con colleghi molto famosi. È la figlia di Wess, artista diventato popolare in Italia negli anni Sessanta. Wess – vero nome Wesley Johnson – ha avuto poi grande successo negli anni Settanta, quando ha formato un duo musicale con Dori Ghezzi. Tra le loro canzoni più celebri Un corpo e un’anima.

Wess è morto all’improvviso nel 2009 a seguito di una crisi asmatica all’ospedale di Winston, nella Carolina del Nord, sua città natale. Aveva 64 anni e nelle ultime settimane era stato in tour tra il Canada e Stati Uniti. Non solo Deborah, che ha seguito le orme paterne, Wess ha avuto altri cinque figli.

Il cast di Tale e Quale Show 2021

Oltre a Deborah Johnson del cast di Tale e Quale Show 2021 fanno parte: Pierpaolo Pretelli, Federica Nargi, Stefania Orlando, Simone Montedoro, Ciro Priello, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli Guidonia, Alba Parietti, Francesca Alotta.

Novità in giuria: Cristiano Malgioglio prende il posto di Vincenzo Salemme. Confermati, invece, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.