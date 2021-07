Tale e Quale 2021: Conti ufficializza il cast ma scatta la gaffe su Pretelli

Tutti i nomi circolati di recente relativi al cast di Tale e Quale Show 2021 hanno trovato conferma di partecipazione: nelle scorse ore Carlo Conti, che sarà nuovamente al timone del programma di Rai Uno a partire dal 17 settembre, attraverso un post diffuso sui social, ha diramato l’elenco ufficiale del cast. Nel farlo è incappato in una gaffe che non è passata inosservata e che ha coinvolto Pierpaolo Pretelli, modello ed ex velino fresco dell’esperienza al Grande Fratello Vip 5, in cui ha anche trovato l’amore allacciando una relazione con Giulia Salemi.

Ecco il cast ufficiale:

Ciro Priello: comico e attore dei The Jackal

Dennis Fantina: cantante e vincitore di Saranno Famosi nell’edizione 2001/2002

Biagio Izzo: attore e comico

Gemelli di Guidonia: trio napoletano comico e musicale composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo

Alba Parietti: conduttrice, scrittrice e showgirl

Federica Nargi: modella ed ex velina di Striscia la Notizia

Deborah Johnson: cantante

Stefania Orlando: conduttrice, cantante e showgirl

Francesca Alotta: cantante

Pierpaolo Pretelli: modello, cantante ed ex velino di Striscia la Notizia

Carlo Conti e quella svista sul cognome dell’ex velino di Striscia la Notizia

Come si può vedere dal post originale di Conti (poi rimosso e sostituito da un secondo post con il nome corretto), il cognome del fidanzato di Giulia Salemi non è stato scritto correttamente: la gaffe è subito stata notata dagli utenti di Instagram, alcuni dei quali hanno provveduto a sottolineare l’abbaglio. Molti anche quelli che hanno esultato nel vedere ufficializzato il nome del modello che assieme alla compagna gode di un largo seguito sulle piattaforme della rete.

Tornando al cast, resta un’incognita: non rimane che attendere di scoprire chi si aggiungerà ai partecipanti già ufficializzati.

Conti, nella didascalia relativa al post, ha parlato di grandi novità per quel che concerne la giuria. Secondo gli ultimi retroscena, quest’anno non ci sarà Vincenzo Salemme per via di impegni professionali recitativi che combacerebbero con la messa in onda del programma. Al suo posto dovrebbe arrivare il frizzantissimo Cristiano Malgioglio che dovrebbe andare ad affiancare Loretta Goggi e Giorgio Panariello, riconfermati dietro al bancone dei giudici. Il 17 settembre si avvicina, Conti scalda i motori!