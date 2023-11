Tale e Quale: Clerici e Mongiovì si rivedono, tutto sul loro legame

Anche la 13esima edizione di Tale e Quale Show è ufficialmente giunta al termine. Questa sera, venerdì 10 novembre, è andato in onda su Rai 1 “Il Torneo dei Campioni“, dove i concorrenti di questa stagione e quelli della scorsa edizione si sono sfidati a suon di imitazioni. Per l’occasione, in giura – oltre ai veterani Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello – ci sono stati due ospiti speciali: Claudio Lauretta nei panni di Vittorio Sgarbi e Antonella Clerici. Nel corso della serata, la conduttrice ha avuto modo di ricontrarsi con una vecchia conoscenza.

Tra le protagoniste dell’ultima edizione dello show, infatti, troviamo Ilaria Mongiovì, che ha preso parte al noto talent show per bambini di Rai 1, “Ti lascio una canzone“. Il programma, condotto per l’appunto da Antonella Clerici, è andato in onda su Ra1 1 dal 2008 al 2012 e riproposto poi nel 2014 e nel 2015, riscuotendo un grande successo. La concorrente di Tale e Quale Show ha preso parte alla trasmissione nel lontano 2008, all’età di soli 15 anni.

L’attrice e cantante si è esibita con un’imitazione di “Without you” di Mariah Carey, ricevendo una grande standing ovation da parte del pubblico in studio. Non solo, con la sua performance, Ilaria è riuscita ad emozionare anche la Clerici. Antonella ha ritrovato la Mongiovì dopo tanti anni e per lei è stato molto commovente vederla cresciuta, così talentuosa e sicura di sé stessa. In passato, Ilaria ha dichiarato di essere molto grata ad Antonella per averle dato dato l’opportunità di partecipare a “Ti lascio una canzone“, programma che ha dato inizio alla sua carriera. Dunque, quello di questa sera, è stato un incontro particolarmente speciale per entrambe.

Ilaria Mongiovì, vita e carriera

Ilaria Mongiovì è nata nel 1993 a Casteltermini, in provincia di Agrigento. Fin da piccola, sviluppa una grande passione per il canto e a soli 15 anni prende parte allo show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone“. Successivamente, si unisce al gruppo teatrale La compagnia del Nove, un’associazione culturale nella zona di Agrigento, con il quale ha preso parte a diversi spettacoli.

La vera svolta avviene nel 2022, quando ottiene la parte di Esmeralda nello spettacolo Notre Dame de Paris. Grazie a questo ruolo, nel 2023 entra nel cast della 13esima edizione di Tale e Quale Show.