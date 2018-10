Tale e Quale, Mezzancella campione: classifica, polemiche, chi torna e chi lascia

Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show di ieri venerdì 26 ottobre? Antonio Mezzancella campione, dalla settimana prossima inizia il super torneo

Antonio Mezzancella è il vincitore dell’ottava edizione di Tale e Quale Show. Nella finale di venerdì 26 ottobre l’imitatore lanciato da Tu si que vales si è piazzato al primo posto della classifica, dove sono stati sommati tutti i punti delle varie puntate. Ma niente paura: il programma di Carlo Conti torna venerdì prossimo con il super torneo, dove entreranno in gara cinque concorrenti dello scorso anno. Di chi stiamo parlando? Di Filippo Bisciglia, Annalisa Minetti, Valeria Altobelli, Alessia Macari e Federico Angelucci. Doveva esserci pure Marco Carta, ma l’ex di Amici ha rinunciato per altri impegni di lavoro.

Classifica generale dell’ottava edizione di Tale e Quale Show:

1. Antonio Mezzancella

2. Alessandra Drusian

3. Roberta Bonanno

4. Giovanni Vernia

5. Massimo Di Cataldo

6. Andrea Agresti

7. Mario Ermito

8. Vladimir Luxuria

9. Antonella Elia

10. Guendalina Tavassi

11. Raimondo Todaro

12. Matilde Brandi

Perché Vladimir Luxuria è passata al torneo di Tale e Quale Show e Mario Ermito no

Grazie a questa classifica solo i primi sette torneranno a Tale e Quale Show la prossima settimana per il super torneo. Dunque continuano a gareggiare: Vladimir Luxuria, Andrea Agresti, Massimo Di Cataldo, Giovanni Vernia, Roberta Bonanno, Alessandra Drusian, Antonio Mezzancella.

Piccola curiosità: Vladimir ha preso il posto di Mario Ermito perché, come chiarito da Conti, passavano alla fase successiva solo tre donne e quattro uomini. Una regola che ha destato più di qualche perplessità in rete, dove erano in molti a voler rivedere Mario che, effettivamente, è stato una delle rivelazioni di quest’anno. Ma per l’attore sono stati determinanti i punti extra che la giuria e i coach hanno assegnato ad Agresti.

Nel corso della finale ogni giurato e tutti i coach del format hanno avuto la possibilità di regalare 10 punti ad un concorrente. Gli insegnanti, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello hanno votato la Iena (che ha quindi ottenuto ben 30 punti). Loretta Goggi ha invece scelto Mario Ermito.

Tale e Quale Show: Antonella Elia ha vinto la serata imitando Jessica Rabbit

Prima della classifica finale è stata stilata quella della puntata, che ha visto trionfare per la prima volta Antonella Elia. La bionda soubrette ha stupito tutti, pubblico e giurati (tra cui gli ospiti Lucia Ocone e Nino Frassica) per la sua perfetta imitazione di Jessica Rabbit. La serata non è bastata però all’Elia, che dalla settimana prossima non tornerà negli studi Rai per il super torneo.

Classifica completa della serata:

1. Antonella Elia (Jessica Rabbit)

2. Andrea Agresti (Jon Bon Jovi)

Antonio Mezzancella (Francesco Renga)

4. Roberta Bonanno (Mina da adulta)

5. Mario Ermito (Fausto Leali)

6. Alessandra Drusian (Mina da giovane)

7. Giovanni Vernia (Renzo Arbore)

8. Massimo Di Cataldo (Sting)

Raimondo Todaro (Rod Stewart)

10. Matilde Brandi (Lorella Cuccarini)

11. Guendalina Tavassi (Irene Grandi)

12. Vladimir Luxuria (Patty Pravo)