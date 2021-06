Tale e Quale 2021, Alba Parietti confermata nel cast: ultimi rumors

Si allunga la lista dei nomi provenienti dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip per il cast dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021. Stavolta però Carlo Conti non ha pescato dalla Casa, ma dalla passerella. Insomma, dai volti che sono stati protagonisti fuori dalla Casa. E tra questi non possiamo che menzionare Alba Parietti, la mamma di Francesco Oppini che non ha di certo bisogno di presentazioni. La Parietti ha partecipato spesso e volentieri, sebbene a distanza, alle dinamiche del programma. Si è lasciata coinvolgere da spettatrice prima che da mamma, ha commentato sui social – spesso facendo guai, secondo i fan di Francesco – ed è intervenuta puntuale quando doveva difendere suo figlio.

Una presenza ingombrante per qualcuno, piacevole per tanti altri. E poi è stata ospite in studio, Alfonso Signorini l’ha voluta accanto a lui prima di spedirla nella Casa per una sorpresa a Oppini. Insomma, è stata una protagonista non in gara e ha continuato a esserlo anche quando Francesco ha deciso di non proseguire dopo il prolungamento dello show. Adesso Alba Parietti a Tale e Quale Show condividerà l’esperienza con altri nomi che ha commentato su Canale 5, perché nel cast ci sono anche Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Entrambi in buoni rapporti con Francesco, inoltre Alba e Stefania si conoscono da prima del GF Vip.

Insomma, ci sarà un bel clima dietro le quinte di Tale e Quale Show 2021, come d’altronde succede in ogni edizione. I concorrenti infatti spesso condividono foto e video delle prove o della fase trucco e si vede che i concorrenti si divertono tutti insieme, anche quando si siedono sul divanetto in studio per scambiarsi i voti a fine puntata.

Il nome di Alba Parietti concorrente a Tale e Quale Show 2021 è arrivato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Sull’ultimo numero in edicola sono stati ripresi i nomi spuntati nei giorni scorsi ed è stato aggiunto quello di Alba. Per quanto riguarda la giuria, invece, non si sa ancora nulla. L’anno scorso c’erano Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme a dare i voti: saranno confermati?