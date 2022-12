Syria: è morto il padre Elio Cipri, grande discografico

Grave lutto per la popolare cantante e per il mondo della musica italiana che perde un punto di riferimento importante

Addio a Elio Cipri, noto discografico e papà della cantante Syria. A dare l’annuncio della scomparsa dell’uomo è stata proprio la cantante con un messaggio e una foto sui social network. Artefice di tanti successi, era noto agli addetti ai lavori per aver di fatto inventato in Italia la figura del promoter musicale.

Su Instagram Syria – il cui vero nome è Cecilia Cipressi – ha annunciato la morte dell’adorato padre il cui cognome era appunto Cipressi ma ha deciso di modificarlo seppur leggermente per la sua carriera nel mondo della musica:

“Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni e siamo riusciti a dirci cose speciali. Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante anche quando discutevamo per le stupidaggini!. Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme… Come farò senza di te e le nostre telefonate la mattina!? Come farò senza di te punto! Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni. Ti amo. Riposa in pace anima bella, quanto amore sta arrivando da ogni parte, quanto ti hanno voluto bene, quanto amore hai seminato sei unico papà!”

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello di Emma Marrone, che ha perso l’amato padre Rosario proprio di recente a causa della leucemia. “Ti abbraccio sorella”, ha scritto la salentina, che ha sempre avuto un ottimo rapporto, privato e professionale, con la collega.

Chi era Elio Cipri

Elio Cipri è stato uno dei protagonisti della discografia italiana dagli anni Sessanta ad oggi e ha portato alla ribalta numerosi artisti. Ha iniziato la sua carriera alla Fonit Cetra come cantante poi è passato ad occuparsi di comunicazione.

Capo ufficio stampa per RTL, talent scout, promoter televisivo per artisti famosi come Toto Cotugno, Mango, Amedeo Minghi, Mietta, Zucchero o Nek, il padre di Syria è stato pure direttore artistico di molti eventi, socio della etichetta Red Fish e giurato al Festival di Ghedi, per il quale ha istituito un premio dedicato agli esordienti.

Lo scorso anno Elio Cipri è salito alla ribalta per una spiacevole vicenda: l’uomo è stato picchiato in un bar in quanto ha consigliato a un individuo, sprovvisto di mascherina, di indossare la protezione. Una frase che gli è costata cara: l’incivile che si è trovato innanzi lo ha colpito in volto, facendolo finire in ospedale con il viso tumefatto (trauma facciale e una prognosi di 10 giorni).

A raccontare l’increscioso episodio è stata ancora una volta Syria, attraverso un post divulgato sui suoi profili social che è poi diventato virale sul web. La cantante, oltre al post dedicato al padre e alla denuncia del fatto di cui è rimasto vittima, ha scelto anche di pubblicare la foto del viso sofferente di Elio, per offrire una prova ‘plastica’ della rozzezza e dell’ignoranza della persona che ha malmenato il genitore.