Syria cantante oggi: cosa fa e novità sulla vita privata di Cecilia Cipressi

Syria – vero nome Cecilia Cipressi – resta una delle interpreti più brave e talentuose del panorama musicale italiano. La cantante è anche una dj e un’attrice. Negli ultimi anni, però, la 44enne ha deciso di prendersi una lunga pausa dal mondo delle sette note. Un vero e proprio colpo al cuore per i tanti fan della Cipressi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Vero Syria ha spiegato i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi – seppur brevemente – dalla musica, la sua prima passione:

“Siamo in tanti e si sgomita, io non mi do tutta questa importanza. Ho preso alcune porte in faccia e non sono riuscita a fare qualche Sanremo. A un certo punto ti chiudi a riccio e pensi di prendere un’altra strada”

L’ultimo lavoro discografico di Syria è l’album 10+10 uscito nel 2017. Nello stesso anno l’ultimo singolo con l’amica Ambra Angiolini dal titolo Io, te, Francesca e Davide. Syria ha avuto la possibilità di lavorare a teatro con un tributo importante a Gabriella Ferri. Proprio il palcoscenico sembra destinato ad essere il futuro di Cecilia Cipressi che ha puntualizzato che “il teatro richiede una concentrazione diversa e ho riversato lì le mie energie”.

In questo periodo Syria sta lavorando alla storia del grande Sergio Bardotti – paroliere e produttore morto nel 2007 – e ha in mente anche un progetto dedicato alla musica brasiliana. Syria ha poi rimarcato di capire subito quali sono gli artisti creati a tavolino e con poco talento rispetto ad altri che masticano musica da sempre.

Della nuova generazione di cantanti Syria apprezza particolarmente Madame, che ha definito una ragazza che si è fatta da sola e che ha tanto da dire. Un prodotto veritiero, ha precisato Syria, a dispetto di tanti altri di plastica.

La vita privata della cantante Syria

Per quanto riguarda la vita privata Syria è ancora felicemente legata al produttore discografico Pier Paolo Peroni. La coppia è convolata a nozze nei primi anni Duemila. Un matrimonio organizzato in appena un mese, con rito civile, nella campagna di Viterbo. Syria ha avuto dal marito due figli: Alice, nata nel 2001, e Romeo, arrivato nel 2012.

Durante l’emergenza Coronavirus Syria ha sofferto particolarmente per la primogenita, che è stata costretta a trascorrere quasi due anni della sua adolescenza in casa, senza vivere la vita. Un vero e proprio dramma per tanti ragazzi in tutto il mondo.