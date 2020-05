Syria, crollo emotivo: Pausini, Marco Carta e Eva Grimaldi le scrivono

Syria, crollo emotivo: Laura Pausini, Marco Carta e Eva Grimaldi le scrivono

Syria, all’anagrafe Cecilia Syria Cipressi, ha avuto un crollo emotivo, riversandosi sui social ed esprimendo il proprio malessere per via della fase 3 che stenta ad arrivare. La cantante romana, oggi residente a Milano, ha fatto sapere di stare male per via della mancanza prolungata dei propri affetti più stretti che vivono a Roma. Laura Pausini, Marco Carta ed Eva Grimaldi, cogliendo la fragilità dell’artista, le hanno scritto dei messaggi di vicinanza. “Questo autoscatto – dichiara Syria – non è per esibizionismo, ma per condividere uno stato d’animo, perché probabilmente dal 3 giugno chi vuole raggiungere i propri familiari nel Lazio non potrà. Perché giustamente dobbiamo tenere sotto controllo il livello dei contagi e non possiamo abbassare la guardia…”

Syria: “Piango e non mi vergogno, oggi mi sento fragile”

“Ma io oggi sto male – prosegue nello sfogo Syria -, piango e non mi vergogno, oggi mi sento fragile, non ho una residenza a Roma ma a Milano, non ho scuse di lavoro per andarci e da figlia piango perché non vedo i miei da tempo. Perché il tempo passa, perché devo resistere e mi mancano tantissimo tutti e sono un po’ triste!”. E ancora: “Non ho contatti ravvicinati neanche con gli amici dal 25 febbraio, mi sento troppo responsabile, ho fatto il siereologico, è negativo e, tanto dura il tempo che dura, dovrei sistematicamente rifarlo per far si che abbia una validità. Perché a quanto pare bisogna giustificare il proprio stato di salute ogni settimana”. “Sono tanto confusa – conclude – e scusatemi lo sfogo. Chiaramente ognuno ha le sue cose ben più serie magari… Mi scuso se può sembrare un capriccio, ma tutti viviamo di sentimenti, siamo tutti esseri umani”.

I messaggi di Laura, Marco ed Eva

Eva Grimaldi: “Ehi piccola, bisogna essere un po’ più forti. Sai, anch’io ho i miei fratelli nel Veneto e spesso sto come te. Ho pure mia madre (al cimitero) che voglio assolutamente baciare. Quanti sacrifici hanno fatto i nostri genitori… nonni… TANTI. È arrivato il momento che ci dobbiamo armare della sacra pazienza. Quindi FORZA!”. “Hai ragione, ho avuto un momento di scompenso. Passerà”, la risposta di Syria. Anche Carta si è fatto vico: “Ceci, è un momento, sei crollata e ci sta. Anzi menomale che sei crollata, così poi vedrai tutto in maniera meno ingigantita. Vedrai che presto tornerà quella fantastica normalità. Ti voglio bene. Ps: sei bella anche quando piangi”. “Grazie tesoro”, le parole della cantante. Infine la Pausini: “Ceci, forza, è una prova dura ma tu sei forte, manca sempre meno e starai benissimo. Ti voglio bene sempre”. “Laura hai ragione, ma ogni tanto perdo l’equilibrio. Ti voglio tanto bene anche io”, la risposta della Cipressi.