Marco Carta torna a Live e chiede scusa: la d’Urso mostra il biglietto aereo

Marco Carta a Live-Non è la d’Urso dopo il fuorionda di Striscia la notizia

Come anticipato da giorni, Marco Carta è tornato a Live-Non è la d’Urso. Il cantante è riapparso nello studio di Barbara d’Urso dopo il fuorionda di Striscia la notizia nel quale si mostrava piuttosto adirato per come era finita la sua ospitata. Il collegamento dalla sua abitazione era saltato all’ultimo mentre la presentatrice informava il suo pubblico di un volo aereo perso. Dichiarazioni che, alla luce del video mandato in onda dal tg satirico, sembravano del tutto false. Ma così non è stato e per questo Barbarella ha prima mostrato il biglietto aereo dell’ex di Amici e ha poi invitato il giovane sardo a spiegare la dinamica dei fatti.

La versione dei fatti di Marco Carta e Barbara d’Urso

“Per lasciare la Sardegna e arrivare a Milano serve un’autorizzazione della Regione. Io sono arrivato in aeroporto solo con l’autocertificazione e quindi non mi hanno fatto partire”, ha dichiarato Marco Carta al pubblico di Live-Non è la d’Urso. “Noi ci siamo così trovati senza l’ospitata di Marco Carta”, ha aggiunto Barbara d’Urso. Di fretta e furia è stato dunque organizzato un collegamento a casa ma la serata è andata per le lunghe e gli autori sono stati costretti a tagliare l’ospitata dell’artista 34enne. Quest’ultimo, dopo aver dato la sua versione dei fatti, ha chiesto scusa a Barbarella per averla chiamata “deficiente” nel fuorionda trasmesso da Striscia la notizia.

Marco Carta sta attraversando un momento difficile

Questo non è un periodo facile per Marco Carta: il cantante ha da poco perso la nonna che l’ha cresciuto visto che i suoi genitori sono morti quando era solo un bambino.