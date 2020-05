Striscia la notizia mostra il fuori onda di Live-Non è la d’Urso: cosa è successo tra Marco Carta e Barbara d’Urso

Tensione tra Marco Carta e Barbara d’Urso. Striscia la notizia ha mostrato un fuori onda scomodo dell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso. Quella di domenica 3 maggio, quando era previsto un collegamento con l’ex vincitore di Amici. Chi ha seguito la puntata sa bene che quella ospitata non c’è mai stata perché, come raccontato da Barbarella, il cantante ha perso l’aereo per Milano. Ebbene, stando al video mostrato da Antonio Ricci, la conduttrice Mediaset ha detto una bugia, visto che Carta era in collegamento dalla sua abitazione da ore. Lo spazio riservato all’artista sardo è saltato per alcuni imprevisti dovuti alla scaletta e questo ha mandato su tutte le furie Carta.

Salta l’ospitata da Barbara d’Urso: Marco Carta non la prende bene

“Ivan (autore della trasmissione) non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo… lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”, ha detto Barbara d’Urso nel fuori onda mostrato da Striscia la notizia. Marco Carta non l’ha presa bene, come rivela un successivo filmato diffuso dal tg satirico. “Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… deficiente. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta”, ha fatto sapere il 34enne.

Marco Carta e Barbara d’Urso faranno pace domenica sera in tv?

Dopo il servizio di Striscia la notizia Marco Carta e Barbara d’Urso si riappacificheranno domenica prossima a Live-Non è la d’Urso?