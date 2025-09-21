Svelati a Verissimo i 3 opinionisti del Grande Fratello, pasticcio di Simona Ventura

Tra poco più di una settimana il Grande Fratello guidato da Simona Ventura aprirà i battenti. Per la precisione, il reality show inizierà lunedì 29 settembre su Canale 5. La conduttrice di Chivasso, ospitata a Verissimo, ha svelato i 3 opinionisti che la affiancheranno durante la sua avventura al timone del programma. Confermate quasi interamente le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. Mediaset ha arruolato Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, tutti volti che conoscono a menadito la trasmissione avendola vissuta in prima persona. Recentemente era spuntato anche il nome di un’altra famosa ex GF, vale a dire Serena Garitta. Quest’ultima, però, non è stata ufficializzata per alcun ruolo.

Opinionisti del Grande Fratello, il pasticcio comunicativo di Simona Ventura

Pochi giorni fa Simona Ventura ha ricondiviso tra le sue storie Instagram una grafica postata da un fan account. Tale grafica ritraeva proprio Floriana, Ascanio e Plevani. Il gesto ha di fatto ufficializzato i tre opinionisti. A sorpresa, però, la conduttrice, pochi minuti dopo aver fatto spuntare sul suo account la foto dei tre ex gieffini, ha cancellato l’immagine. Un pasticcio comunicativo.

Simona Ventura conferma i tre ex gieffini opinionisti nel nuovo Grande Fratello: Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli. #GrandeFratello pic.twitter.com/XU8PS9hzr4 — trashtvstellare (@tvstellare) September 16, 2025

Probabilmente ‘Super Simo’ ha effettuato l’annuncio, salvo poi rendersi conto che sarebbe stato meglio svelare i nomi dei commentatori pochi giorni dopo a Verissimo. Cosa che infatti è avvenuta nel corso della puntata del rotocalco trasmessa domenica 21 settembre. Ma ormai la frittata era fatta. La citata grafica ricondivisa da un fan account, infatti, nonostante sia stata rimossa dopo pochi minuti dalla Ventura, era ormai stata screenshottata da diversi utenti che l’hanno poi rilanciata sulle piattaforme web. Così è stato ‘bruciato’ dalla stessa conduttrice l’annuncio fatto dalla collega Silvia Toffanin.

Tommaso Zorzi vagliato e scartato

Fino a una ventina di giorni fa, si presumeva che tra gli opinionisti del Grande Fratello avrebbe potuto essere ingaggiato l’influencer e conduttore televisivo Tommaso Zorzi. Alla fine, invece, il suo nome è stato bocciato. A prevalere è stata la linea ‘pura’ inerente agli ex gieffini. Anche Zorzi conosce bene le dinamiche del reality, avendo vinto la quinte edizione della versione “Vip” del programma. Però il giovane ha partecipato alla trasmissione durante “l’era Signorini”, cioè quando ormai lo show aveva perso la sua ‘pura’ e ‘sociale’ connotazione originale per abbracciare quella ‘gossippara’. Ascanio, Floriana e Cristina fanno invece parte di quegli ex concorrenti che possono tentare di riportare il reality alle origini. O almeno dare qualche sfumatura in grado di ricreare in parte l’atmosfera dei primi mitici GF.