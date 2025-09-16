Grande Fratello, ufficializzati i 3 opinionisti: i nomi (tutti volti storici del reality)

Indiscrezioni confermate, ma con un piccolo giallo: gli opinionisti o commentatori ufficiali, che dir si voglia, del prossimo Grande Fratello sono degli ex concorrenti storici del programma. Sono stati annunciati da Simona Ventura attraverso una storia Instagram. Poi il piccolo giallo: la ‘Tigre di Chivasso’ avrebbe in un secondo momento rimosso il post. Lungo la giornata di martedì 16 settembre ‘Super Simo’ avrebbe postato una storia social (qui sotto). Alcuni siti specializzati hanno immediatamente immortalato il contenuto, rilanciandolo. Al momento, però, la suddetta storia Ig è sparita dal profilo della Ventura (forse ha affrettato l’annuncio, chissà). Fatto sta che i tre nomi che ha citato quasi certamente sono quelli scelti per accompagnarla alla guida della sua avventura nel reality show più spiato d’Italia: trattasi di Floriana Secondi, di Cristina Plevani e di Ascanio Pacelli.

Simona Ventura conferma i tre ex gieffini opinionisti nel nuovo Grande Fratello: Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli. #GrandeFratello pic.twitter.com/XU8PS9hzr4 — trashtvstellare (@tvstellare) September 16, 2025

Grande Fratello, ufficializzati gli opinionisti: ritorno alle origini

Evidentemente ‘Super Simo’ e il suo gruppo di lavoro hanno in mente di dare un’impronta chiara all’edizione del reality che aprirà i battenti lunedì 29 settembre, puntando sulle ‘origini‘ del programma e su persone che comunque negli anni hanno continuato a fare tv. Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, nell’immaginario collettivo, fanno parte degli albori del GF. Vale a dire che sono considerati dal pubblico dei ‘puri’, ossia dei personaggi protagonisti delle prime edizioni del reality, quelle in cui dominava una sorta di ‘normalità’. Poi il format si è evoluto oppure involuto, a seconda dei punti di vista, diventando negli ultimi anni, sotto la gestione di Alfonso Signorini, una sorta di perenne carrozzone gossipparo concentrato sugli scandalucci dei vip o presunti tali.

Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli: dal GF a oggi

Plevani è stata la vincitrice della prima storica stagione della trasmissione e, tra l’altro, ha visto una nuova impennata di popolarità di recente, avendo trionfato pochi mesi fa a L’Isola dei Famosi. Inoltre, seppur non ha mai lavorato assiduamente per il piccolo schermo, ha continuato a bazzicarlo. Ad esempio è stata diverse volte opinionista ‘estemporanea’ degli show Mediaset di Barbara d’Urso.

Lo stesso vale per la vulcanica Floriana Secondi. Dopo aver trionfato al GF 3, si è fatta notare diverse volte in tv. Anche lei ha alle spalle non poche apparizioni negli show di ‘d’ursiana memoria’. Insomma, il mezzo televisivo lo conosce. Infine ecco Ascanio Pacelli. Al Grande Fratello 4 si fece notare per la love story con Katia Pedrotti. I due si sono poi sposati e hanno messo su famiglia che è ancora oggi unita e affiatata. Pacelli ha fatto diverse esperienze nel ruolo di conduttore televisivo e radiofonico. Anche lui non è un neofita del piccolo schermo.