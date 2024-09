Suzuki Music Party, Amadeus svela altri 4 artisti: ora a quota 8!

Amadeus condurrà un nuovo show musicale sul Nove intitolato Suzuki Music Party. Questa mattina il presentatore ha annunciato altri quattro artisti big che si sono aggiunti a quelli già svelati qualche tempo fa. Scopriamo insieme quali sono e come è composto il cast per il momento.

Annunciati altri quattro artisti: ora a quota otto!

Ancora una volta Amadeus sarà al timone di una trasmissione dedicata alla musica. Dopo il grande successo ottenuto dalle edizioni di Sanremo da lui condotte, difatti, il conduttore ha deciso di presentare un altro evento musicale. Si tratta di Suzuki Music Party. Il programma andrà in onda sul Nove. Amadeus ha infatti lasciato la Rai per passare a Discovery. La serata verrà registrata il 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano. L’evento verrà trasmesso in televisione domenica 22 settembre in prima serata, in modo tale da consentire anche a coloro che non saranno presenti dal vivo di assistervi. I biglietti per il concerto sono già stati messi in vendita.

Sul palco si susseguiranno 15 big della musica italiana. Questi canteranno per la prima volta dal vivo un loro nuovo brano. Già qualche settimana fa Amadeus aveva svelato i nomi dei primi quattro artisti: Anna, Tananai, Fiorella Mannoia e Lazza. A questi si sono aggiunti oggi altri quattro cantanti: Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo e Baby Gang. Ad annunciarli è stato lo stesso Amadeus questa mattina con un post pubblicato sui social. Come già è stato specificato in passato non si tratta di una gara canora come nel caso di Sanremo. Non ci sarà quindi nessun vincitore.

I telespettatori sono curiosi di sapere quali siano gli altri sette artisti che vedranno sul palco di Suzuki Music Party. Possibile che nei prossimi giorni Amadeus faccia nuovi annunci a riguardo. Non resta quindi che aspettare un suo comunicato ufficiale.

Inizia anche Chissà Chi E’

Intanto, sempre a partire dal 22 settembre, sarà possibile seguire anche il nuovo game show di Amadeus, Chissà Chi E’. Questo andrà in onda tutti i giorni sul Nove nella fascia preserale, precisamente dalle 20.30. Il gioco si baserà sull’indovinare i mestieri di otto personaggi e successivamente scoprire il parente misterioso, un po’ come avveniva per I Soliti Ignoti.