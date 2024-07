Amadeus, Chissà Chi È: tutti i dettagli sul suo nuovo show su Nove

Amadeus ha abbandonato la Rai, passando a Discovery. Precisamente su Nove, il presentatore condurrà un nuovo game show intitolato “Chissà Chi È”. Il gioco ricorda un po’ “I Soliti Ignoti”, storica trasmissione che conduceva su Rai 1. Scopriamo insieme tutti i dettagli riguardo il suo nuovo programma, su come funziona, su quando andrà in onda e come fare per poter partecipare.

Dopo il suo chiacchieratissimo addio alla Rai, Amadeus sbarcherà su Nove. Già sono stati annunciati alcuni programmi che condurrà, come “La Corrida” e “Suzuki Music Party”. Oltre questi c’è anche un nuovo game show intitolato “Chissà Chi È”, che nello stile potrebbe ricordare un po’ “I Soliti Ignoti” che conduceva su Rai 1. Oggi, 23 luglio, è apparso su Nove il promo del programma che riprende appunto l’idea di scoprire l’identità di alcuni personaggi. Nello specifico nella pubblicità si vede un bagnino che domanda ad un ragazzo in spiaggia dove posizionare l’ombrellone. Quando questo lo invita a piazzarlo accanto a sua madre lo manda in crisi. Ci sono difatti troppe signore sui lettini ed il bagnino non riesce a capire a chi si stia riferendo! Il promo riporta quindi un po’ al gioco finale de “I Soliti Ignoti” dove i concorrenti dovevano indovinare chi fosse il parente del personaggio ignoto.

Il nuovo programma dovrebbe andare in onda su Nove a partire da settembre, tuttavia ancora non si conosce la data d’inizio ufficiale. Chiaramente, come per ogni game show, non possono mancare i partecipanti. In questo caso sono suddivisi in tre categorie diverse: i performer, i concorrenti e le identità. I concorrenti sono evidentemente coloro che giocano per aggiudicarsi il montepremi. Per prendere parte al gioco bisogna essere maggiorenni e si può partecipare anche come perfomer o identità. Per farlo basta compilare un form presente sul sito di Endemol Shine Italy. E’ possibile seguire le puntate del programma anche via streaming se si è impossibilitati a guardare la televisione. Basta difatti collegarsi sul sito ufficiale di “Chissà Chi È”.

Chissà se Amadeus avrà con questo nuovo game show lo stesso successo dei programmi condotti in precedenza. Possibile che, viste le similitudini tra i due format, possa scattare da parte del pubblico un confronto con “I Soliti Ignoti”.