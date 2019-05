Suor Cristina e Zazzaroni confronto dalla Daniele: “È nel posto sbagliato”

Ballando con le stelle, Suor Cristina e Ivan Zazzaroni si confrontano in diretta a Storie Italiane

Tante le polemiche che sta scatenando l’ultima edizione di Ballando con le stelle. Dopo l’uscita di Antonio Razzi e la successiva polemica con il giudice Guillermo Mariotto, anche Suor Cristina è diventata protagonista di un acceso dibattito soprattutto in relazione alla performance registrata durante la Settimana Santa. La suora, infatti, impegnata per la Pasqua ha dovuto ritirarsi in convento per pregare e rispettare i dogmi della sua fede e della sua scelta di “sposare” il Signore. Sister Cristina ha dovuto registrare l’esibizione e per questo si sta scontrando con Ivan Zazzaroni che continua a non capire il cambiamento che la produzione ha voluto con l’invito in trasmissione di Suor Cristina. Il confronto tanto atteso è avvenuto a Storie Italiane durante la puntata di venerdì 3 maggio, prima della puntata del sabato sera. Nonostante non siano volate parole grosse, Zazzaroni non ha cambiato idea e continua a portare avanti le sue idee, anche in relazione al gruppo composto da tre ballerini con cui la concorrente balla.

Ivan Zazzaroni confronto con Suor Cristina: “Mi sembra un musical“

Non si fermano le polemiche a Ballando con le stelle. Ivan Zazzaroni dice la sua a Storie Italiane e parla delle performance di Suor Cristina: “Mi sembra un musical. Io ho un grande rispetto per l’abito. Se Suor Cristina fosse stata una veterinaria o facesse qualsiasi altro lavoro mi sarei comportato allo stesso modo. Se in una trasmissione in diretta ti presenti con una registrata per qualsiasi motivo, io non ti voto!“, ha ribadito il giudice. Le critiche non arrestano la bravura e la voglia di andare avanti di Suor Cristina: “Mi dispiace che non si capisca il messaggio, ma noi andiamo avanti. Io dovevo stare lì dove sono stata, è la mia priorità, i comandamenti“, ha continuato parlando della decisione (accolta e capita dalla produzione del programma, ndr.) di non ballare il sabato Santo. Infine la frase di Zazzaroni ha lasciato gli ospiti in studio e i telespettatori da casa a bocca aperta: “Probabilmente è nel posto sbagliato“.

Eleonora Daniele dalla parte di Suor Cristina

La padrona di casa di Storie Italiane è dalla parte di Suor Cristina. Così si è espressa nei confronti della concorrente e delle polemiche scatenate dalla sua presenza nel programma: “Sei un simbolo. Io sono dalla tua parte. Molti giovani ti stanno guardando e sei un esempio per loro“. “Per me questo è importantissimo, se il messaggio arriva già ad una persona è importante“, ha risposto Suor Cristina.

Ballando con le stelle anticipazioni prossima puntata: Mariotto chiederà scusa ad Antonio Razzi?

