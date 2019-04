Ballando, Suor Cristina assente: non balla nella settimana di Pasqua

Ballando con le stelle, Suor Cristina sarà assente nella prossima puntata. Ha annunciato che non ballerà a Pasqua e si ritirerà in convento

Una grande indiscrezione che riguarda Ballando con le stelle. Suor Cristina non ci sarà nella prossima puntata del programma di Milly Carlucci. Motivo di questa assenza? La settimana di Pasqua, la concorrente di Ballando si ritirerà in convento fino al giorno di Pasquetta. A dare questo scoop Tv, Sorrisi e Canzoni. Il giornale rivela così che Suor Cristina sarà assente durante la diretta di sabato 20 aprile ma la sua esibizione sarà comunque votata e commentata dai giudici. La sua performance, che potremmo vedere in video solo nella prossima puntata, è stata registrata. Dopo polemiche e chi la paragona a Giovanni Ciacci della scorsa edizione, Suor Cristina subirà senza dubbio le chiacchiere del web e di tutti i fan del programma.

Suor Cristina non ci sarà nella prossima puntata di Ballando con le stelle

Nonostante le sue apparizioni in tv sempre più frequenti, Suor Cristina è pur sempre una suora. E per questo deve rispettare alcune regole. Secondo quanto riporta Tv, Sorrisi e Canzoni infatti non sarà presente nella prossima puntata di Ballando con le stelle per rispondere alle sue mansioni, deve infatti rispettare la settimana Santa e per questo non ballerà sabato 20 aprile. Si esibirà comunque e i giudici (tra cui Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith) voteranno il suo balletto e lo commenteranno. Proprio Giovanni Ciacci, più volte attaccato nella scorsa edizione del programma perché faceva coppia con un altro uomo, Raimondo Todaro si è detto “non favorevole” alla sua partecipazione.

Ciacci contro Suor Cristina: “Non sono favorevole!”

A Tv Talk, Giovanni Ciacci ha detto la sua sulla partecipazione di Suor Cristina a Ballando con le stelle: “Non sono favorevole alla partecipazione di Suor Cristina, ma è una opinione mia. Avrà delle evoluzioni nel programma, che non vorrò vedere“.