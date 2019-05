Suor Cristina, confessione su Ballando con le stelle: “Troppi dolori”

Ballando: Suor Cristina confessa i motivi per cui deciderebbe di non partecipare

Suor Cristina è stata ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini nella puntata de La vita in diretta di oggi, in onda martedì 14 maggio. La religiosa e artista poliedrica, attualmente è impegnata come concorrente a Ballando con le stelle. Intervistata dai due conduttori ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera nel mondo dello spettacolo, svelato quali sono le cantanti che l’hanno maggiormente ispirata e, ovviamente, parlato della sua esperienza da ballerina nello storico dance show condotto da Milly Carlucci. Suor Cristina Scuccia ha confessato che per diversi motivi, tornando indietro, probabilmente non deciderebbe di partecipare al programma di Raiuno. Prima della conclusione della chiacchierata sono arrivati in studio anche i suoi partner di Ballo, ovvero Stefano Oradei, Jessica e Giulia.

Suor Cristina su Ballando: “Ho sottovalutato i dolori fisici e la stanchezza”

La vincitrice di The Voice of Italy 2014, a Francesca Fialdini che le chiede se tornado indietro deciderebbe ugualmente di partecipare a Ballando 2019 afferma che per alcuni motivi lo rifarebbe: “Solo per il fatto di aver incontrato persone speciali come Stefano (Oradei ndr), Giulia e Jessica lo rifarei”. Per altri proprio no: “Per altri motivi forse non lo rifarei: uno è l’impegno fisico. Lo avevo sottovalutato, ho avuto tendiniti, dolori, problemi al menisco…”. Suor Cristina, che si sveglia molto presto la mattina per iniziare la giornata con le lodi e la preghiera, parla poi anche di una pesante stanchezza: “Io comunque mi alzo presto, mi alzo alle sei perché alle sei e mezza preghiamo e poi abbiamo le lodi mattutine e la messa”, rivela con sincerità.

Sister Cristina, la passione per il canto e la vocazione: ecco cosa è nato prima

L’ospite speciale de La Vita in Diretta parla della sua vita prima di diventare suora e racconta di esser stata una ragazza normalissima, che studiava e che ha sempre lavorato per aiutare la sua famiglia, che afferma essere umile. Quando le viene chiesto se è arrivata prima la vocazione o la passione per canto e musica non sembra facile rispondere. Dalle parole di Sister Cristina, che ha detto di sentirsi una suora rivoluzionaria, si evince infatti che le due cose sono sempre state connesse: “In realtà io ho scoperto la passione per il canto in parrocchia, però la vocazione è arrivata dopo”, dichiara. E poi spiega: “Secondo me è tutto intrecciato perché il signore sa dove vuole portarci e quindi ho scoperto prima la passione per il canto…”. A questo punto rivela anche i suoi cantanti preferiti, che sono Elisa e Giorgia per l’Italia, mentre Whitney Houston e Celine Dion tra quelle internazionali.

Ballando 2019: le ballerine di Suor Cristina (Jessica De Bona e Giulia Antonelli) rispondono alle critiche

In studio arrivano anche Stefano Oradei e le due ballerine che fanno parte della “crew” di Suor Cristina a Ballando, Jessica De Bona e Giulia Antonelli. Francesca Fialdini, visto che la giuria qualche volta le ha definite “inutili” sulla pista da ballo accanto alla suora, chiede se si sono sentite in imbarazzo per questo. Le due danzatrici hanno ammesso che si, essendo loro due ragazze sensibili si sono sentite in imbarazzo soprattutto all’inizio. Ma adesso ha poco importanza: “Noi lo facciamo per Suori Cristina! Possono dirci tutto quello che vogliono, il nostro obiettivo è arrivare al sabato insieme, preparati, farle fare una bella figura e che sia tranquilla. Loro possono dare il loro giudizio..”, dichiarano.