Suor Cristina si svela: ecco cosa farà dopo Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle: Cosa farà Suor Cristina dopo il dance show di Rai 1?

Ballando 2019 è giunto quasi al termine. Questa sera e domani (sabato 25 maggio 2019) andranno infatti in onda, rigorosamente in diretta, le semifinali. Tra i semifinalisti c’è anche Suor Cristina Scuccia, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. La sua decisione di partecipare allo storico dance show di casa Rai ha creato scalpore sin dall’inizio, ma la religiosa danzante è andata sempre dritta per la sua strada, dichiarando spesso e volentieri che questo è il suo modo di evangelizzare e di portare Gesù nella vita delle persone e, dunque, dei telespettatori. Nonostante abbia anche detto che per lei non c’è competizione in questo gioco, questa sera dovrà “combattere” per arrivare in finale e conquistare gli irriverenti e severissimi giurati. Così affiancata come sempre dal Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) dovrà scontrarsi con Milena Vukotic. Chi la spunterà? Intanto per l’ex vincitrice di The Voice of Italy è anche tempo di bilanci e di progetti futuri.

Suor Cristina: “Dopo ballando continuerò a ballare e cantare”

La “suora rivoluzionaria” fino ad adesso non ha ancora svelato se ha già qualche nuovo progetto artistico, quando si concluderà questa esperienza a Ballando con le stelle. Ma nonostante ciò si dice certa del fatto che non smetterà di cantare e danzare. Al magazine RadiocorriereTv dichiara: “Dopo Ballando non so cosa farò. In realtà affido il mio futuro alle mani della Provvidenza. Chissà… sicuramente continuerò a cantare, a ballare”. E poi continua, spiegando il perché: “Questo è il mio modo per evangelizzare”.

Suor Cristina Scuccia soffre di ansia da prestazione: le parole di Stefano Oradei

La religiosa, che ha confessato quanto sia stata dura per lei partecipare a Ballando, ha anche sempre detto di non essere in competizione con nessuno degli altri concorrenti. Sarà anche vero, ma Sister Cristina è anche umana e come tutti può subire lo stress di un momento importante. Così Stefano Oradei svela un lato inedito del suo carattere, dichiarando che ha un piccolo problema ogni volta che deve entrare in scena: “Ha un po’ di ansia da prestazione fino a tre secondi prima di entrare in pista, teme che possa essere un disastro”. Ma la suora, ovviamente, ha il suo rimedio: “Poi fa trenta o quaranta preghiere, entra e spacca”, racconta simpaticamente Oradei.