Summertime e Tre metri sopra il cielo, cosa li unisce: parla Moccia

Summertime è la serie tv di Netflix ispirata a Tre metri sopra il cielo: cosa hanno in comune?

Ieri è stato il giorno di Summertime su Netflix, la nuova serie tv che si ispira a Tre metri sopra il cielo. La storia d’amore tra Step e Babi è intramontabile, il libro viene letto tanto ancora oggi e il film viene visto da adolescenti ma non solo. Di sicuro siamo di fronte a un successo senza tempo e anche la grande attesa per Summertime lo conferma. Sapere che c’è una nuova serie tv che in qualche modo richiama la storia d’amore raccontata in Tre metri sopra il cielo ha fatto sì che in tantissimi attendessero con ansia l’uscita di Summertime. E in occasione dell’arrivo degli episodi, Tv Blog ha intervistato Federico Moccia, autore di Tre metri sopra il cielo, per capire quali sono effettivamente i punti in comune tra le due storie.

Summertime e Tre metri sopra il cielo, cosa li lega: parla Federico Moccia

Moccia ha innanzitutto spiegato di non aver avuto un ruolo attivo nella stesura di Summertime. Ha seguito lo sviluppo della linea narrativa e approva il lavoro svolto. Lui ha comunque fornito le sue sensazioni e alcune indicazioni sulla sceneggiatura e ha promosso Summertime. Queste le sue parole: “Il risultato è un prodotto di grande impatto iconico con un’ottima fotografia e una bella musica. Questa serie racconta tutti con delle tinte emozionali forti”. Ma quali sono allora le cose in comune tra Summertime e Tre metri sopra il cielo? Moccia ha detto: “Ci sono tanti elementi cambiati ma simili nella dinamica. Quel che rimane è la voglia di raccontare un grande amore. In maniera quasi subliminale, è l’atmosfera simile. Questo tipo di serie è legata alle persone che hanno profondamente letto i miei libri e che ritrovano in questo racconto i sapori più ancestrali, più lontani, di quei libri”.

Ale e Summer di Summetime come Step e Babi di Tre metri sopra il cielo

Atmosfera e dinamiche simili, ma anche i personaggi cambiano totalmente: i protagonisti sono Ale e Summer. Ma a proposito di Summertime, ci sono già le prime indiscrezioni sulla seconda stagione…