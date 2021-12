Striscia la Notizia, tapiro a Ilary Blasi per frasi Corona: lei replica così

È arrivato un nuovo Tapiro d’oro per Ilary Blasi a Striscia la Notizia. Stasera andrà in onda il servizio con la consegna dell’ambito premio di Valerio Staffelli, ma si conosce già il motivo di tale consegna. Si tratta del sesto Tapiro per la Blasi nell’arco della sua carriera, ma stavolta non le è arrivato per qualcosa che ha detto o fatto lei. No, il motivo è indiretto: alcune dichiarazioni di Fabrizio Corona sul suo conto. La diatriba fra i due è lunghissima, va avanti da molti anni e al Grande Fratello Vip 3 c’è stata una specie di resa dei conti: hanno litigato in diretta su Canale 5.

In quella occasione Ilary è stata osannata e applaudita sui social, ma quello scontro – e soprattutto zittirlo – ha fatto sì, con molta probabilità, che Corona se la legasse al dito. Anche perché Ilary è uscita vincente da quello scontro e lui è stato fatto a pezzi. E in questi giorni forse si è vendicato, in qualche modo, anche se non ha mai smesso di lanciare frecciate. Quindi tornando in tv ha parlato di alcune foto ricevute anni fa dalla Blasi accompagnata dalla mamma. Per questo oggi Valerio Staffelli ha raggiunto la conduttrice per consegnarle il tapiro, proprio in virtù delle “sparate dell’ex re dei paparazzi”, come è stato scritto nel comunicato di Striscia la Notizia.

Nella puntata di stasera di Striscia, però, andrà in onda anche la risposta di Ilary Blasi a Corona. La conduttrice ha replicato con la sua solita ironia:

“Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me. La verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso”

Insomma Ilary ci ha scherzato su, ne ha riso e giocato con Valerio Staffelli durante la consegna del Tapiro. Ma non solo, perché nel corso del servizio la Blasi ha telefonato a sua mamma, davanti a Staffelli, per un commento sulla vicenda. La signora Daniela ha smentito Corona: “Io Corona non l’ho mai visto in vita mia”. Le dirette interessate dunque hanno smentito l’accaduto e non hanno confermato di aver portato fotografie insieme quando Ilary aveva 16 anni. Il pubblico si farà la propria idea e sceglierà a chi credere, se a Ilary e mamma Daniela oppure al racconto dell’ex re dei paparazzi. La domanda però sorge spontanea: dopo la smentita, ci sarà una controreplica di Corona, a questo punto?