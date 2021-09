Corona affonda Ilary Blasi: Star in the Star fa emergere vecchie ruggini

L’ex re dei paparazzi torna ad attaccare la moglie di Totti: stavolta le bordate sono riferite ai deludenti ascolti televisivi di Star in the Star

Scintille, di nuovo: Fabrizio Corona torna a lanciare bordate in direzione di Ilary Blasi, con la quale ha un conto aperto dal lontano 2005, anno in cui la conduttrice romana convolò a nozze con Francesco Totti. Circa un mese prima del matrimonio, Flavia Vento saltò fuori con delle dichiarazioni roboanti, sostenendo di aver vissuto una notte di fuoco con l’ex capitano giallorosso. Dietro alle esternazioni della Vento, smentite dall’ex calciatore, pare che ci fosse la ‘regia’ di Corona. Da allora, tra Ilary e l’ex re dei paparazzi tira aria di burrasca. Stavolta, però, l’attacco che Fabrizio ha indirizzato all’ex Letterina di Passaparola non riguarda la sua vita privata bensì la sua attività professionale.

Come è noto la Blasi è stata messa al timone del talent show di Canale Cinque Star in the Star, che nelle prime due puntate ha avuto un disastroso riscontro di pubblico, inchiodandosi in entrambi gli appuntamenti a circa l’11% di share. Numeri assolutamente insoddisfacenti per un prime time della rete ammiraglia del Biscione, tanto che si parla addirittura di taglio netto del programma (Tv Blog ha sostenuto che la trasmissione potrebbe interrompersi già la prossima settimana, con una puntata finale anticipata in fretta e furia).

Su tali flop, Corona, con una Stories Instagram, ha affondato il coltello nella piaga:

Come si può notare, l’ex re dei paparazzi ha tenuto a sottolineare il flop della trasmissione guidata da Ilary, dimostrando che scorre ancora parecchia ruggine tra lui e la moglie di Totti.

Corona e Ilary Blasi, cosa è successo: all’origine dei dissidi

Era il 2005 quando Flavia Vento confidò pubblicamente di aver vissuto una notte di passione con Totti che allora era in procinto di sposarsi. Non solo: la Blasi in quel periodo era pure in dolce attesa del primogenito Christian. Francesco, nel suo libro, uscito nel 2018, ha parlato dell’episodio, affermando che dietro alla Vento c’era la regia di Corona. L’ex capitano giallorosso smentì di aver tradito la compagna.

Corona e Ilary si sono incontrati 13 anni dopo, in tv. La Blasi guidava il GF Vip e chiamò Fabrizio per parlare con Silvia Provvedi, con la quale ha avuto una love story. Della cantante, però, si parlò poco perché riaffiorò l’episodio del 2005.

La conduttrice ebbe parole durissime nei confronti dell’ex re dei paparazzi: “Tu giochi con i sentimenti, lo hai fatto con Silvia, l’hai offesa e umiliata. E lo hai fatto con me, tredici anni fa, ti rendi conto di quello che hai fatto? Hai messo in scena tutto quel teatrino, ad un mese dal mio matrimonio, quando aspettavo il mio primo figlio. Tu sei un caciottaro e, qui, lo show lo faccio io. Chiudetemi il collegamento”.

Seguì una replica altrettanto al vetriolo da parte di Fabrizio: “Vuoi sapere come è andata quella storia? Ti ha dato fastidio essere stata tradita un mese prima del matrimonio? Succede a tutti. Siamo tutti cornuti in questa vita. Prendila con filosofia. Non è che siccome sei una conduttrice dall’alto del tuo posto puoi dire quello che vuoi. A me dei potenti non me ne frega un ca…o”. .