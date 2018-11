Fabrizio Corona: l’ultimo gesto per Francesco Totti dopo la lite con Ilary Blasi

Corona dopo la lite con Ilary Blasi esprime (di nuovo) il suo rispetto per Francesco Totti: l’ultimo gesto di Fabrizio

Fabrizio Corona, dopo la lite con Ilary Blasi al Gf Vip, il suo rispetto nei confronti di Francesco Totti lo ha sempre ribadito (sui social e in TV). L’aver avuto una discussione con la moglie dell’ex calciatore non ha di certo cambiato il suo pensiero su Totti. L’ex re dei paparazzi, anzi, si è pure scusato con l’ex capitano della Roma in più occasioni, soprattutto dopo lo sfogo in TV contro Ilary che, inevitabilmente, aveva coinvolto anche lui. A quelli che non credono alle sue scuse, però, Fabrizio Corona sul suo profilo Instagram continua oggi a mandare dei chiari messaggi. L’ultimo, per esempio, risale a poche ore fa, ed è un’immagine che non ha bisogno di tante spiegazioni.

Fabrizio Corona durante una serata in discoteca indossa la maglia di Totti: la foto postata sui social

Ad una serata in discoteca, dove lui era l’ospite principale, Fabrizio Corona ieri sera ha sfoggiato niente poco di meno che la maglia di Francesco Totti. Il momento è stato immortalato è postato sui social (sia sul profilo di Fabrizio che su Instagram stories) e, ad onor del vero, ha subito ricevuto un sacco di like nel giro di pochissime ore. I fan di Corona, quindi, di questa riappacificazione sembrano essere contenti. E se è vero che tra i commenti c’è qualcuno che ancora critica l’ex fotografo per la sfuriata contro Ilary Blasi, bisogna anche dire che altrettanto numerosi, oggi, sono i messaggi delle persone che augurano a Fabrizio il meglio.

Visualizza questo post su Instagram Pronto per la battaglia… @adalet_official #giustizia Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Nov 24, 2018 at 3:58 PST

Fabrizio Corona a Verissimo: i retroscena del chiarimento con Francesco Totti

Corona di Francesco Totti e Ilary Blasi ne ha parlato qualche settimana fa a Verissimo. Durante la sua intervista, a tal proposito, Fabrizio aveva detto: “Se vedo Ilary l’abbraccio e le chiedo scusa, perché quello che è successo, rispetto a quello che ho passato, è una cosa effimera. Ho detto quelle cose, e ho sbagliato i modi e i toni, perché Ilary ha esordito facendo la maestrina, ha espresso giudizi personali e morali su di me e non puoi farlo in una trasmissione pubblica. Non ho bisogno di leccare il c..o a nessuno. Totti è d’accordo con me”.