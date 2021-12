Corona, pesante stoccata a Ilary Blasi: “Mi portava foto con sua madre”

Il fotografo dei VIP torna a parlare della conduttrice, neanche a dirlo non in termini esattamente onorevoli

Fabrizio Corona torna a parlare in termini non esattamente accomodanti (ma quando mai lo è stato, d’altra parte?) di Ilary Blasi. Nelle scorse ore l’ex compagno di Nina Moric ha avuto modo di parlare nuovamente della conduttrice in occasione di un’intervista concessa a Peppy Night Fest, lo show condotto da Peppe Iodice su Canale 21.

In studio, Fabrizio Corona ha tirato fuori ancora una volta frizioni passate, legate in particolar modo all’iconico scontro che i due avevano avuto in diretta al Grande Fratello Vip qualche anno fa. Prima di tutto, resosi conto della presenza di una scamorza come oggetto di scena, Corona ha commentato: “Questa è la scamorza di Ilary Blasi”. E non si è certo fermato qui.

Il gancio per parlare della moglie di Francesco Totti ha spinto poi Fabrizio Corona a vantarsi di come sia stato proprio lui a “scoprire” la conduttrice. Il re dei paparazzi italiani, in realtà, ha tenuto a sottolineare più in generale che è stato proprio grazie a lui se molti divi dello spettacolo sono dove sono oggi.

Senza troppi giri di parole, Fabrizio Corona si è vantato di “averli inventati tutti” e di essere il motivo per cui certi personaggi hanno certe posizioni di prestigio. Giusto per fare un esempio, in trasmissione Corona ha sottolineato che è stato proprio grazie a lui se Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono fidanzati. Ma non solo. In base alle dichiarazioni di Corona, la stessa Ilary Blasi si sarebbe presentata a soli 16 anni al fotografo (accompagnata dalla madre) mostrandogli il suo book con le sue foto senza veli.

Com’era ovvio, l’intervista a Fabrizio Corona ci ha regalato anche molte altre soddisfazioni. Per esempio, il fotografo ha raccontato nel dettaglio in che rapporti è oggi con le sue più celebri fiamme. Parlando di Belén Rodriguez ha sottolineato di essere ancora in ottimi rapporti. Di Nina Moric invece ha commentato: “Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio” mentre riferendosi ad Asia Argento ha dichiarato “Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. Ovviamente, secondo lui, tutte e tre sono ancora innamorate perse.