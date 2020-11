Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Iannone: reazione alla domanda su Belen

Andrea Iannone è finito sotto le grinfie di Striscia la Notizia che, attraverso lo storico inviato Valerio Staffelli, gli ha fatto pervenire il Tapiro d’Oro. Il tg satirico di Antonio Ricci ha recapitato il noto premio al pilota dopo che quest’ultimo si è visto infliggere dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna una squalifica lunghissima per doping. Quattro anni di stop: questa la sentenza dell’organo svizzero. Vale a dire carriera praticamente finita o comunque parecchio compromessa, visto che l’atleta ha 31 primavere alle spalle e dunque potrebbe tornare in pista solo a 34/35 anni. Staffelli, proprio alla luce della batosta sportiva, lo ha raggiunto per consegnarli il premio.

Iannone non si è scomposto e ha accettato senza polemica il Tapiro. Anzi è apparso piuttosto provato. Staffelli, capendo il dramma sportivo del centauro di Vasto, non ha spinto sull’acceleratore del sarcasmo come solitamente fa quando consegna il ‘dono’. Tuttavia non ha mancato di stuzzicare il pilota sulla sua vita sentimentale, rammentando la love story con Belen Rodriguez. “Prima le ha strappano il cuore Belen poi la squalifica…”, ha incalzato Staffelli. L’atleta, anche in questo caso, ha mostrato educazione senza in alcun modo perdere il controllo. “Il cuore è un muscolo e bisogna tenerlo allenato”, la sua risposta pacata.

Rocco Siffredi senza peli sulla lingua: le parole su Belen e Iannone

Nelle scorse ore Rocco Siffredi, intervistato da Mowmag, ha parlato di Iannone e della showgirl argentina. La love story è durata circa due anni, concludendosi nell’estate del 2018. L’attore e produttore ha riservato all’ex coppia parole alquanto curiose affermando che per stare con la Rodriguez “ci vuole una patente molto più importante [per gestirla n.d.r.], perché quella costa, è difficile da gestire… ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfortuna di essere invidiato dall’Italia intera per Belén. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio.”

Siffredi ha poi ulteriormente affondato il colpo con esternazioni in pieno stile ‘Rocco‘: “Ragazzi, in Italia tutti vorrebbero chia…re con Belén, ma nessuno ci si vuole innamorare. L’unico che ci è cascato è stato lui”. L’attore si è affrettato a specificare che il suo pensiero è denso di “simpatia” e privo di cattiveria. Chissà se anche il pilota la pensa nello stesso modo. E chissà se, laddove si trovasse innanzi Siffredi a dirgli simile cose, seppur in “simpatia”, riuscirebbe a mantenere pacatezza e tranquillità come fatto con Valerio Staffelli.