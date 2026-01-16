Striscia la Notizia, “nel cast Maria De Filippi”: il ruolo inedito e inaspettato

In queste ore si parla dell’arrivo di Maria De Filippi a Striscia la Notizia. A quanto pare alla regina di Mediaset sarebbe stato riservato un ruolo inedito, per partire alla grande con la nuova edizione del tg satirico. Dopo tantissimi anni di messa in onda nell’access prime time di Canale 5, il noto programma di Antonio Ricci ha subito uno stop dallo scorso settembre. Una notizia che ha lasciato a tutti di stucco. È stata una scelta presa subito in considerazione dai piani alti di Mediaset di fronte ai risultati ottenuti poco soddisfacenti.

Gerry Scotti con la Ruota della fortuna sta rimpiazzando il tg satirico con ottimi ascolti, che non si vedevano da tempo in quella fascia oraria. Ma, per la felicità di tantissimi telespettatori, fortunatamente Mediaset non ha cancellato la trasmissione di Ricci. Finirà in prima serata, con un debutto su Canale 5 giovedì 22 gennaio 2026. In totale, sono previste ben cinque puntate speciali nel prime time. Su MOW Mag, la giornalista Grazia Sambruna ha annunciato, in anteprima, la presenza di Maria De Filippi in questa nuova edizione!

Pare che ‘Queen Mary’ abbia già registrato un servizio per Striscia la Notizia. Un ruolo inedito per la conduttrice, regina degli ascolti di Mediaset con i suoi programmi di punta Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te. Un rumor interessante che porta un’aria di ventata nuova al tg satirico dopo questo lungo stop. Secondo quanto si legge, De Filippi avrebbe registrato il servizio come inviata speciale a Roma proprio in questi giorni.

Si pensa che questo contenuto possa andare in onda sin dalla prima puntata della nuova edizione, ovvero nella prima serata del 22 gennaio, per sorprendere i telespettatori. Di certo, il pubblico non si aspetta di ritrovare la famosa e amatissima conduttrice tra i protagonisti del ritorno del programma di Antonio Ricci. Non è di certo la prima volta, in quest’ultimo periodo, che Maria si presta a introdursi in trasmissioni che non hanno nulla a che fare con le sue.

Di recente, il pubblico ha avuto modo di vederla ospite fissa di Belve di Francesca Fagnani, approdando così anche su Rai 2. Non resta ora che attendere per scoprire se effettivamente vedremo ‘Queen Mary’ anche nel ruolo inedito a Striscia la Notizia.