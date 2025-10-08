Maria De Filippi in Rai a Belve? Arriva la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi pronta a entrare nel cast fisso di Belve, programma ‘cult’ di Rai Due condotto da Francesca Fagnani. Lo scoop lo ha lanciato nei giorni scorsi AffariItaliani.it che ha spiegato che la regina di Mediaset, a differenza di quanto ipotizzato in precedenza da alcuni presunti ben informati, non sarà protagonista di un faccia a faccia con la giornalista romana, bensì la affiancherà in un ruolo inedito per tutte e sette le puntate del nuovo ciclo in partenza martedì 28 ottobre. Ora ItaliaOggi.it aggiunge un ulteriore tassello alla vicenda, scrivendo che ‘Queen Mary’, che ha un contratto in esclusiva con il Biscione, ha ricevuto l’ok da Pier Silvio Berlusconi per lavorare a Belve. Dunque la conduttrice pavese ha ottenuto il via libera per lavorare anche in Rai.

Maria De Filippi a Belve, arriva l’ok di Pier Silvio Berlusconi

C’è molta curiosità in merito al ruolo che Maria De Filippi andrà a ricoprire a Belve. Al momento si è nel campo delle ipotesi in quanto nulla è ancora stato ufficializzato da parte della trasmissione Rai. Quasi certamente Maria non affiancherà Fagnani nel corso delle interviste. Difficile credere che venga smontato l’abc del format, ossia la serrata chiacchierata one to one.

Più probabile che la conduttrice di Uomini e Donne possa dare il proprio contributo al talk show con delle riflessioni a fine intervista o con interventi mirati. Oppure con una propria rubrica. Come poc’anzi sottolineato, per ora si tratta solamente di supposizioni in attesa che venga definito con precisione il ruolo.

Belve, arriva l’ospite internazionale

Per quel che riguarda gli ospiti, nelle scorse ore Giuseppe Candela, lungo le colonne di Chi Magazine, ha scritto che in una delle nuove puntate di Belve sarà intervistata Isabella Rossellini. Un colpaccio visto il prestigio internazionale di cui gode l’attrice italiana naturalizzata statunitense che nei mesi scorsi è stata candidata all’Oscar.

Secondo le informazioni in possesso del giornalista, Rossellini e Belve hanno già trovato un accordo. Dunque, salvo imprevisti dell’ultima ora, la diva sarà una delle protagoniste dei temutissimi faccia a faccia di Francesca Fagnani.