Belve boom, Maria De Filippi nel cast fisso: quale ruolo avrà (retroscena)

Francesca Fagnani avrebbe messo a segno un colpaccio in vista della nuova stagione di Belve, che sarà riproposto su Rai Due a partire da martedì 28 ottobre 2025. In tutte e sette le puntate che andranno in onda nel nuovo ciclo, la conduttrice romana dovrebbe poter contare sulla presenza di Maria De Filippi. A spiegare l’accordo che sarebbe stato raggiunto tra la giornalista e la regina di Mediaset è Hit, esperto di retroscena tv e firma di Affariitaliani.it.

Maria De Filippi ingaggiata da Francesca Fagnani nel cast fisso di Belve

Nei giorni scorsi l’AdnKronos ha rivelato che ‘Queen Mary’ sarebbe stata ingaggiata da Belve, senza però specificare i dettagli relativi a ciò che concretamente farà nel talk di Rai Due la conduttrice pavese. Molti hanno pensato che Fagnani era riuscita a strapparle un sì per una delle sue classiche interviste faccia a faccia. Pare invece che non ci sarà alcun botta e risposta tra le due donne. De Filippi, come riferito da Hit, dovrebbe entrare nel cast fisso della trasmissione. Ma che cosa farà?

Si proceda con ordine: Maria De Filippi, nella prima puntata di Amici in onda lo scorso 28 settembre, ha ospitato in studio Fagnani che, si ricorda, è considerato un volto di punta della Rai. Una scelta che, alla luce delle indiscrezioni inerenti al suo presunto ingaggio a Belve, trova una spiegazione. Vale a dire che la ‘cortesia’ di aver invitato la giornalista romana nell’appuntamento di apertura di Amici su Canale 5 celerebbe forse un progetto più ambizioso. Ed in questa ottica che va interpretato l’ingaggio di ‘Queen Mary’ nel cast fisso di Belve, sempre ammesso e non concesso che l’ingaggio ci sia stato (per il momento si è in attesa dell’ufficialità).

Quale ruolo potrebbe ricoprire la conduttrice di Amici

A questo punto ci si può sbizzarrire nel prevedere quale ruolo sarà affidato a Maria. Da escludere che possa accompagnare Fagnani nelle interviste. Belve funziona perché si sviluppa in un confronto serrato one to one tra conduttrice e ospite. Inserire la doppia conduzione sarebbe una sorta di suicidio televisivo. Più probabile che la De Filippi possa intervenire alla fine delle chiacchierate con un’opinione o con un commento personale. Oppure, potrebbe integrarsi a Belve con una propria rubrica.