Belve, intervista a Pettinelli tagliata: il vero motivo, parla Fagnani

Ha fatto parecchio discutere l’intervista di Anna Pettinelli a Belve, registrata ma poi mai andata in onda. Nelle ultime ore la conduttrice Francesca Fagnani, in risposta ad una domanda di SuperGuidaTv, ha spiegato il vero motivo dietro tale scelta, che si discosta dal rumor lanciato sul web da Dagospia secondo la quale l’ospitata era stata tagliata perché considerata “troppo moscia”.

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Belve avrebbe dovuto esserci anche Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica ed insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La sua intervista, tuttavia, non è mai andata in onda nonostante fosse stata registrata. Secondo quanto condiviso sul web da Dagospia, la motivazione dietro tale scelta stava nel fatto che fosse “troppo moscia”. Tale affermazione ha scatenato la reazione immediata della diretta interessata. Nello specifico Anna ha pubblicato un video del backstage dell’intervista corredato da un eloquente messaggio: “moscia mai!”.

Il reale motivo per cui l’intervista ad Anna Pettinelli non è andata in onda

A rivelare il vero motivo per cui l’ospitata di Pettinelli non è mai stata trasmessa in televisione è stata la stessa conduttrice di Belve, Francesca Fagnani. Nelle ultime ore, difatti, ha risposto ad una domanda in merito da parte di SuperGuidaTv durante la presentazione dei palinsesti Rai svelando la ragione per cui l’intervista è stata tagliata. Fagnani ha spiegato di essere andata molto lunga con le interviste il martedì precedente, di più rispetto alla seconda serata con Nino Frassica. Francesca ha precisato che aveva altre quattro interviste e che così avrebbe finito alle due di notte. Di conseguenza ha dovuto necessariamente sacrificare una delle ospitate, ovvero quella di Anna Pettinelli.

La conduttrice ha aggiunto di averlo fatto con grande dispiacere, in quanto la chiacchierata era molto carina e garbata così com’è Anna. Ha poi concluso con un “mannaggia” finale. Stando alle sue parole, quindi, non c’entrerebbe nulla la poca incisività dell’intervista così come si era detto. Semplicemente l’ospitata di Pettinelli è stata tagliata per una mancanza di tempo. Chissà se verrà poi recuperata e mandata in onda nella prossima stagione di Belve. Per il momento Francesca Fagnani non ha dato informazioni a riguardo.