Anna Pettinelli, l’intervista a Belve mai trasmessa: il surreale motivo

Anna Pettinelli sarebbe stata protagonista di un faccia a faccia con Francesca Fagnani a Belve, ma l’intervista non sarebbe mai stata trasmessa. Lo rivela Dagospia che fa sapere anche il motivo alquanto curioso che avrebbe spinto la giornalista e la Rai a non mandare in onda la chiacchierata. Si è deciso di cestinarla per dichiarazioni compromettenti? No. Perché, come già accaduto in passato, l’intervistata si è infuriata non dando l’ok al programma? No. Quindi? Il faccia a faccia non sarebbe stato in stile Belve perché sarebbe stato giudicato “troppo moscio”, si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino. Una situazione più unica che rara, quasi surreale.

Per il momento né Francesca Fagnani né la professoressa di Amici di Maria De Filippi hanno commentato l’indiscrezione. Sempre ammesso e non concesso che quanto scritto da Dagospia corrisponda al vero, colpisce che la vulcanica speaker radiofonica non abbia ‘graffiato’ durante l’intervista.

Sale l’attesa per Belve Crime, i protagonisti della prima puntata

Nel frattempo sale l’attesa per la versione crime di Belve, costola del programma originale. A partire da martedì 10 giugno, in prima serata su Rai Due alle ore 21.20, Fagnani sarà protagonista di faccia a faccia con persone legate a cruenti delitti. Nella prima puntata saranno trasmesse tre interviste da pugno nello stomaco. La giornalista romana ha incontrato Massimo Bossetti, Mario Maccione e Adriana Faranda.

Trattasi di tre persone che sono state condannate per reati gravissimi. Bossetti, per la giustizia, è colui che ha ucciso la tredicenne Yara Gambirasio in provincia di Bergamo. La vicenda del muratore di Mapello ha avuto una eco mediatica enorme in Italia negli anni scorsi.

Mario Maccione è stato uno dei membri del gruppo ‘Le bestie di Satana’, setta che sul finire degli anni Novanta si è macchiata di efferate uccisioni e altri cruenti reati nella zona di Busto Arsizio. Adriana Faranda ha invece fatto parte del gruppo terroristico delle Brigate Rosse e ha avuto un ruolo nel sequestro di Aldo Moro. Faranda e Maccione, dopo aver scontato la pena, sono usciti dal carcere. Bossetti invece si trova ancora recluso. La Fagnani ha sottolineato di aver intervistato il muratore nel penitenziario in cui sta scontando la sua condanna.