Gerry Scotti barcolla ma non molla: inarrestabile negli ascolti (anche con netto calo)

Inarrestabile Gerry Scotti, che ieri sera – 27 novembre 2025 – è andato in onda con La ruota dei Campioni. L’arma vincente di Pier Silvio Berlusconi? Proprio lo storico conduttore, che ha portato in prima serata un prodotto per contrastare il rivale di sempre, Rai 1, ovvero il game show con uno speciale torneo. Questa volta a sfidarsi sono stati di nuovo coloro che hanno trionfato nel corso delle varie puntate, andate in onda finora. Il torneo dei Campioni è riuscito a conquistare, anche ieri, la prima posizione nei dati degli ascolti TV, divenendo il programma più visto della serata di giovedì.

Allo stesso tempo, Scotti – affiancato da Samira Lui – ha comunque registrato un netto calo rispetto alla scorsa settimana. Ha perso oltre 1 milione di telespettatori, che evidentemente non hanno trovato motivo di tornare a seguire la seconda puntata di questo torneo speciale tra i migliori Campioni del game show. Andando nel dettaglio, ieri sera La ruota dei Campioni è stato visto da ben 4.692.000 telespettatori, registrando uno share del 24.8%. Invece, la scorsa settimana, con la prima puntata, aveva intrattenuto di fronte al piccolo schermo 5.881.000 telespettatori, con uno share del 28%.

Il calo è evidente e abbastanza netto, ma non in grado di sconfiggere Gerry Scotti, che intanto lascia il posto di Caduta Libera a un suo fidato collega! Infatti, il conduttore è riuscito comunque a sovrastare Rai 1, dove è andata in onda la fiction di successo Un professore 3 con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. La puntata della serie italiana, sulla prima rete della TV di Stato, ha coinvolto 3.358.000 euro telespettatori con il 20% di share. Non c’è storia o battaglia: è evidente che il game show di Canale 5 ha ormai preso piede ed è invincibile.



Continua comunque la lotta tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, ovvero tra Scotti e Stefano De Martino. Il secondo, nell’access prime time di ieri, ha tenuto testa al rivale con la giocatrice Gemma. Nel dettaglio, il game show di Rai 1 ha intrattenuto ben 4.750.000 di telespettatori con il 22.9%. Niente male per De Martino, che di certo non sta deludendo le aspettative del suo pubblico affezionato e dei piani alti della TV di Stato.