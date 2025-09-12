Caduta Libera, Gerry Scotti via dopo 10 anni: motivo e il nome del sostituto

Gerry Scotti lascia la conduzione di Caduta Libera dopo 10 anni e 13 stagioni. Era il 4 maggio 2015 quando il quiz show sbarcava nella fascia preserale di Canale Cinque. Al timone c’era lo ‘Zio’ della tv italiana. Per un decennio è rimasto alla guida del programma. L’ultima puntata è stata trasmessa il 28 giugno 2025. Ebbene, la prossima edizione, la numero 14, vedrà protagonista un nuovo presentatore. Mediaset ha scelto Max Giusti. Sarà il comico romano a sostituire Scotti, come rivelato da DavideMaggio.it.

Quando tornerà in onda Caduta Libera

Sempre DavideMaggio.it, fa sapere che Paolo Bonolis sta girando delle nuove puntate di Avanti un Altro! Il quiz show attualmente è in onda nella fascia preserale con registrazioni di ‘magazzino’ inedite. Vale a dire che sono puntate che sono state realizzate in passato, ma che non sono mai state trasmesse.

In questi giorni il tandem Bonolis – Laurenti sta confezionando ulteriori nuove puntate, circa 90. A conti fatti, laddove Mediaset decidesse di mandarle tutte in onda, Avanti un Altro! dovrebbe far compagnia ai telespettatori fino a gennaio. Dopodiché dovrebbe esserci la solita staffetta con Caduta Libera, con la grande novità alla conduzione: Gerry Scotti sostituito da Max Giusti.

Perché Gerry Scotti non condurrà più il quiz show del preserale

Perché Gerry Scotti lascia Caduta Libera? La domanda non è di poco conto perché spinge a ragionare sulle dinamiche interne a Mediaset. Lo ‘Zio’ attualmente è in onda nella fascia dell’access prime time con La Ruota della Fortuna che sta riscuotendo un clamoroso successo. Il programma sta battendo ogni giorno Affari Tuoi, risultato che nessuno aveva previsto. Ebbene, tale ‘botto’ porterà probabilmente a un prolungamento della messa in onda dello show.

La Ruota della Fortuna avrebbe dovuto essere trasmesso fino a novembre, lasciando poi spazio a Striscia la Notizia. Il grande successo del quiz show avrebbe però fatto saltare i piani. I vertici di Cologno Monzese è probabile che decideranno di dare carta bianca al programma di Scotti. E Striscia la Notizia? Si va verso la cancellazione. ‘Zio Gerry’, quindi, si dovrebbe dedicare a La Ruota della Fortuna e ad altri progetti. A qualcosa doveva rinunciare. E quel qualcosa è Caduta Libera che passerà nelle mani di Max Giusti.